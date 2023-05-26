В Самаре Дмитрий Азаров и Сергей Берижицкий открыли памятник прокурорам-фронтовикам

В пятницу, 26 мая, у здания прокуратуры Самарской области состоялась торжественная церемония открытия памятника, посвященного работникам ведомства Куйбышевской области - участникам Великой Отечественной войны. Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров, прокурор Самарской области Сергей Берижицкий, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, ветераны и работники ведомства.

"Высокое служение сотрудников прокуратуры сегодняшнего дня опирается на служение и настоящие подвиги предшественников - героев Великой Отечественной войны, защитников нашей Родины, - подчеркнул Дмитрий Азаров на открытии мемориального комплекса. - Сегодня наша страна вновь противостоит нацизму, мы сражаемся за свой суверенитет в зоне проведения специальной военной операции и здесь, на самарской земле, отстаиваем интересы нашего государства, граждан Российской Федерации. Нам есть на кого равняться".

На памятнике размещены 75 фамилий, а также установлен бюст Героя Советского союза, участника войны и работника прокуратуры Куйбышевской области - Николая Борисовича Бережкова, который был награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда" за освобождение Крыма от немецких захватчиков.

Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ведомства и лично прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, которые вышли с инициативой создания мемориала и реализовали этот проект.

"Работники куйбышевской прокуратуры сделали все для того, чтобы приблизить Победу, чтобы в те сложные годы исполнять свой долг по защите прав граждан. И я горжусь тем, что работала с теми людьми, которым сегодня отдаем дань памяти и уважения. Они учили нас - тогда молодое поколение, передавали свой опыт и знания. Они сделали очень многое для нашей, для будущего России. Память о них мы будем хранить в сердцах. Со своей стороны, мы тоже стараемся также сохранить преемственность поколений", - отметила ветеран ведомства Надежда Мерзликина.

"Я пришел работать в прокуратуру в 1974 году. Тогда работало еще много участников Великой Отечественной войны. Мне довелось и поработать, и подружиться с ними. Прежде всего, они научили ценить свою работу, уважать людей. Здорово, что сегодня мы открывает монумент в память о ветеранах - участниках войны, которые сделали все для того, чтобы у нас была Родина и настоящие ценности", - добавил ветеран прокуратуры Владимир Смородинов.

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов надзорного ведомства за то, что они находятся в строю и передают свой опыт молодым сотрудникам.

"Я уверен, что, объединяя усилия, опираясь на опыт, ровняясь на славные подвиги предшественников, прокуратура Самарской области будет и сегодня делать все для защиты нашего Отечества и интересов нашего государства, - подчеркнул глава региона. - Я хочу от всей души пожелать всем сотрудникам прокуратуры в своей работе ровняться на людей, которые своим высоким служением и защитили, и сберегли нашу Родину, наш народ для настоящего, для России".

Сергей Берижицкий отметил, что сегодняшний день - особый и волнительный в истории прокуратуры Самарской области. "Год назад мы обсуждали с губернатором Самарской области возможные мероприятия в честь 300-летия прокуратуры, и тогда им была озвучена идея начать работу по увековечиванию памяти прокуроров-фронтовиков. Первое наше решение было назвать в честь участника Великой Отечественной войны, прокурора Куйбышевской области, первого заместителя генерального прокурора Советского Союза Николая Александровича Баженова одну из улиц города Самары. Эта идея была реализована. Вторым шагом мы открыли его музей. И венцом этой работы стала реализации идеи губернатора по установке памятного знака в честь всех участников Великой Отечественной войны - работников прокуратуры. Открытие мемориала - это дань уважения к великому подвигу прокуроров-фронтовиков", - отметил глава надзорного ведомства и заверил, что эта работа будет продолжена.

В планах - создание книги памяти обо всех работниках прокуратуры, которые сражались за Родину в годы войны.

После открытия памятника в неформальной обстановке глава региона и прокурор области пообщались с ветеранами и действующими работниками ведомства. Во время встречи обсуждались вопросы оказания правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, а также организации историко-поисковых работ о жизни и деятельности работников прокуратуры региона - участников Великой Отечественной войны.

Первый заместитель прокурора Самарской области в отставке Алмаз Хусаинов предложил создать в региональной столице центр патриотического воспитания для молодежи и уже осеню этого года провести соответствующую конференцию под эгидой надзорного ведомства.

Озвученную инициативу ветеранов глава региона поддержал: "Мне очень нравится идея. Такой форум обязательно нужно проводить, мы готовы оказать всяческое содействие. Уверен, что со временем это событие будет знаковым для прокуроров всей страны".

Михаил Феоктистов напомнил, что в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента России Игоря Комарова реализуется проект "Герои Отечества". Инициатива, озвученная ветеранами прокуратуры области, по его мнению, может дополнить череду памятных и патриотических мероприятий.

Помощник прокурора Кировского района Самары Олеся Теплых напомнила, что в региональной столице в ближайшее время откроется филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям: "Можем ли мы от лица молодых работников прокуратуры оказывать правовую помощь нашим защитникам в рамках работы фонда"?

"Эта помощь, безусловно, нужна. Очень важно, чтобы семьи наших героев чувствовали поддержку на то время, когда они сильное мужское плечо утратили. Мы стараемся организовать работу так, чтобы она не была формальной. И очень рад, что сегодня к главам городов и районов нет замечаний, они относятся очень сердечно и по-человечески. Я уверен, что и ваши намерения реализуемы. И знаю, что в рамках своей работы вы в первую очередь рассматриваете обращения от семей военнослужащих. Это крайне важно. Если мы не консолидируем все общество вокруг наших защитников, то и побеждать будет сложнее. Но и с точки зрения волонтерской деятельности ваша правовая помощь очень пригодится, это было бы очень здорово. Я это только приветствую", - отметил Дмитрий Азаров.

Во время встречи Дмитрий Азаров предложил создать волонтерский отряд из числа молодых сотрудников прокуратуры Самарской области: "Люди бы понимали, что прокурор, в первую очередь заботится о гражданах страны, и отношение к сотрудникам точно изменится". Молодые специалисты предложение поддержали, а Сергей Берижицкий выразил готовность оказывать всю необходимую помощь и поддержку.