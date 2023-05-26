Более 3000 студентов из 12-ти вузов Поволжья смогли почувствовать себя предпринимателями

На этой неделе на площадке Самарского национального исследовательского университета им. Королева прошли тренинги предпринимательских компетенций "Навигатор стартапа" для студентов, интересующихся стартапами и бизнесом. Оператором их проведения в вузах Приволжского федерального округа стал Стартап-Центр Самарского университета им. Королёва. Примерить на себя роль технологического предпринимателя этой весной смогли более 3000 студентов из 12-ти вузов Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Тренинги призваны раскрыть предпринимательский потенциал молодых людей. Формат деловой игры может стать для многих из них отправной точкой для создания собственного бизнес-проекта. Ведущими тренингов предпринимательских компетенций в Самарском университете выступили тренеры-практики — доцент кафедры экономики, организации и стратегии предприятия СГЭУ Александра Чудаева, директор института социальных инноваций и трансфера технологий Алексей Мокеев. Эксперты провели лекции о глобальных рынках высоких технологий, рассказали о мировых трендах, а также провели игру на развитие предпринимательских компетенций "Навигатор Стартапа". В целом, за 4 дня обучение прошли 318 человек. В университетах-партнерах этой весной также прошли тренинги предпринимательских компетенций. Поставщиками образовательных бизнес-игр стали: ООО "Тен.Эдьюкейшн", Университет "Иннополис", ООО "Стартап-студия "Открытые инновации" и Пермский государственный национальный исследовательский университет.
У Яны Степановой, студентки 1 курса Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва, до начала тренингов не было предпринимательского опыта, но она планирует активно развиваться в этой сфере.
"Я для себя вынесла много нового из этой программы, тренеры излагали информацию в очень доступной форме. В ходе деловой игры мы с ребятами предложили идею стартапа, которая может быть использована для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об управлении транспортом теми, у кого плохое зрение. Мы предложили оснастить автомобиль звуковыми датчиками", — рассказала Яна.
Андрей Сурков учится на 3 курсе направления "Информационная безопасность". Особенно молодому человеку понравилось, что для погружения в процесс обучения использовалась форма игры, а спикеры делились самыми актуальными практическими примерами из жизни: "Мы сформировали команду для создания стартапа, обсудили идеи и поняли, что многих сейчас волнуют вопросы здорового питания, — рассказал Андрей. — Поэтому мы предложили создать мобильное приложение, где будет собрана информация для тех, кто заботится о своем самочувствии — к примеру, включили в него список магазинов здорового питания. На мой взгляд, у нас получилась идеальная команда, мы получили огромное удовольствие от процесса".
По результатам тренингов студенты освоили следующие компетенции:
— сформировали команды технологического стартапа и распределили ролей в ней;
— выявили потенциальных потребителей своего продукта (с помощью подготовки и проведения проблемного интервью, определения потребностей потенциальных потребителей, разработки ценностного предложения);
— сформировали идеи на основе описания научно-исследовательской технологии или на основе запросов индустрии;
— разработали гипотезы и идеи минимально жизнеспособного продукта;
— обосновали бизнес-модели стартапа;
— подготовили презентации и провели переговоры с инвестором;
— проработали юридические аспекты создания стартапов;
— вникли в нюансы регистрации интеллектуальной собственности;
— проработали этапы разработки и производства инновационного продукта;
— получили обратную связь о своих предпринимательских компетенциях и навыках от тренеров.
Осенью марафон предпринимательских тренингов продолжится, Стартап-центр Самарского университета им. Королёва планирует привлечь к участию в них более 6 тысяч студентов со всего Приволжского федерального округа. Планируется, что общий охват обученных в 2023 студентов году составит более 9693 человек.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.