Более 3000 студентов из 12-ти вузов Поволжья смогли почувствовать себя предпринимателями

На этой неделе на площадке Самарского национального исследовательского университета им. Королева прошли тренинги предпринимательских компетенций "Навигатор стартапа" для студентов, интересующихся стартапами и бизнесом. Оператором их проведения в вузах Приволжского федерального округа стал Стартап-Центр Самарского университета им. Королёва. Примерить на себя роль технологического предпринимателя этой весной смогли более 3000 студентов из 12-ти вузов Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Тренинги призваны раскрыть предпринимательский потенциал молодых людей. Формат деловой игры может стать для многих из них отправной точкой для создания собственного бизнес-проекта. Ведущими тренингов предпринимательских компетенций в Самарском университете выступили тренеры-практики — доцент кафедры экономики, организации и стратегии предприятия СГЭУ Александра Чудаева, директор института социальных инноваций и трансфера технологий Алексей Мокеев. Эксперты провели лекции о глобальных рынках высоких технологий, рассказали о мировых трендах, а также провели игру на развитие предпринимательских компетенций "Навигатор Стартапа". В целом, за 4 дня обучение прошли 318 человек. В университетах-партнерах этой весной также прошли тренинги предпринимательских компетенций. Поставщиками образовательных бизнес-игр стали: ООО "Тен.Эдьюкейшн", Университет "Иннополис", ООО "Стартап-студия "Открытые инновации" и Пермский государственный национальный исследовательский университет.

У Яны Степановой, студентки 1 курса Института экономики и управления Самарского университета им. Королёва, до начала тренингов не было предпринимательского опыта, но она планирует активно развиваться в этой сфере.

"Я для себя вынесла много нового из этой программы, тренеры излагали информацию в очень доступной форме. В ходе деловой игры мы с ребятами предложили идею стартапа, которая может быть использована для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об управлении транспортом теми, у кого плохое зрение. Мы предложили оснастить автомобиль звуковыми датчиками", — рассказала Яна.

Андрей Сурков учится на 3 курсе направления "Информационная безопасность". Особенно молодому человеку понравилось, что для погружения в процесс обучения использовалась форма игры, а спикеры делились самыми актуальными практическими примерами из жизни: "Мы сформировали команду для создания стартапа, обсудили идеи и поняли, что многих сейчас волнуют вопросы здорового питания, — рассказал Андрей. — Поэтому мы предложили создать мобильное приложение, где будет собрана информация для тех, кто заботится о своем самочувствии — к примеру, включили в него список магазинов здорового питания. На мой взгляд, у нас получилась идеальная команда, мы получили огромное удовольствие от процесса".

По результатам тренингов студенты освоили следующие компетенции:

— сформировали команды технологического стартапа и распределили ролей в ней;

— выявили потенциальных потребителей своего продукта (с помощью подготовки и проведения проблемного интервью, определения потребностей потенциальных потребителей, разработки ценностного предложения);

— сформировали идеи на основе описания научно-исследовательской технологии или на основе запросов индустрии;

— разработали гипотезы и идеи минимально жизнеспособного продукта;

— обосновали бизнес-модели стартапа;

— подготовили презентации и провели переговоры с инвестором;

— проработали юридические аспекты создания стартапов;

— вникли в нюансы регистрации интеллектуальной собственности;

— проработали этапы разработки и производства инновационного продукта;

— получили обратную связь о своих предпринимательских компетенциях и навыках от тренеров.

Осенью марафон предпринимательских тренингов продолжится, Стартап-центр Самарского университета им. Королёва планирует привлечь к участию в них более 6 тысяч студентов со всего Приволжского федерального округа. Планируется, что общий охват обученных в 2023 студентов году составит более 9693 человек.