Авито Работа: 26% самарцев нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня

Платформа Авито Работа изучила, как россияне сохраняют эффективность на работе в состоянии нервного напряжения. Так, больше половины жителей страны (54%) заявили, что стресс никак не сказывается на личной эффективности и выполнении задач, но отражается на отношениях с близкими и родными.

При этом 45% самарцев считают, что возможность снимать стресс на рабочем месте благоприятно повлияла бы на эффективность выполнения задач, а 26% — нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня.

Большинство россиян считают (60%), что нуждаются в эмоциональной разгрузке после рабочего дня. По словам респондентов это помогло бы им с выполнением задач и хорошо сказалось бы на личной эффективности (46%). Снижение стресса улучшило бы коммуникацию с начальством и коллегами (40%), а 32% россиян считают, что могли бы повысить вовлеченность в рабочие процессы.

Управляющий директор платформы Авито Работа Артем Кумпель добавляет, что любому человеку необходим баланс между работой, семьей, хобби и личным развитием: "Соблюдать work-life balance нужно всем — от рядового сотрудника до руководителя компании, в любой сфере деятельности и вне зависимости от возраста, опыта, условий труда и других факторов. При этом гармоничное равновесие между работой и жизнью вне ее помогает бороться не только со стрессом, но и с профессиональным выгоранием".

Адекватно воспринимать критику, согласно опросу, способны большинство россиян (81%). Почти половина респондентов (47%) заявляет, что контролирует негативные эмоции и не допускает ее проявления в коммуникации с коллегами и членами семьи. Самыми спокойными регионами оказались Самара, где доля тех, кто сохраняет самообладание и не выносит стресс на коллег и близких, равна 54%, и Новосибирска — 49%.

Чтобы не приносить стресс и проблемы с работы домой, россияне стараются делать короткие перерывы в течение дня (50%), не задерживаться в офисе после работы (36%) и не откладывать решение задач "на потом" (30%). В пятерку самых действенных способов, чтобы разделять личное и рабочее время, вошли жесткое планирование следующего дня (21%) и уборка рабочего места (19%).