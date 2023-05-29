В Новокуйбышевске уберут кольцо на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова

В Новокуйбышевске изменится схема дорожного движения на пересечении улиц Дзержинского и Кирова. Новая схема начинает действовать в июле после завершения работ.
На данном участке будет установлен светофорный объект, организовано два пешеходных перехода, один из которых через ул. Кирова, а второй через Дзержинского в районе гипермаркета.
Движение по кольцу будет закрыто.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.