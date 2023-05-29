В Новокуйбышевске уберут кольцо на перекрестке улиц Дзержинского и Кирова

В Новокуйбышевске изменится схема дорожного движения на пересечении улиц Дзержинского и Кирова. Новая схема начинает действовать в июле после завершения работ.

На данном участке будет установлен светофорный объект, организовано два пешеходных перехода, один из которых через ул. Кирова, а второй через Дзержинского в районе гипермаркета.

Движение по кольцу будет закрыто.