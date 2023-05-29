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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 дарит самарцам подарки шесть понедельников подряд

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области возобновляет любимую абонентами акцию. Каждый понедельник клиенты компании получают скидки и подарки, которые определенно пригодятся в начале рабочей недели и сделают ее легче и приятнее. Второй год подряд акция проходит во всех регионах присутствия оператора.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддерживает своих абонентов в самый сложный день недели и предлагает сет полезных подарков. Клиенты смогут выбрать то, что нужно именно им. Пользователи Tele2 могут взять кофе, мороженое, получить скидки на билеты в театр, на концерты, поездки в такси, онлайн-курсы, а также открытый доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали "Вкусно — и точка", Kassir.ru, "Ситимобил", Wink, "Литрес", Skyeng и другие компании.

Каждый понедельник абонентам Tele2 предстоит выбрать три из двенадцати подарков: капучино или мороженое во "Вкусно — и точка", минус 30% в сервисе покупки билетов Kassir.ru, а также 15% скидка на модный шоппинг на Lamoda. Кроме того по понедельникам в фирменной рознице Tele2 можно купить смартфоны со скидкой 30%.

Все, кто не успел приобрести продукты на неделю, могут воспользоваться скидкой 15% на покупки в гипермакете "Лента" на сумму от 1500 рублей. Если не хочется тратить время на магазин, в доставке "Пятерочки" тоже действует скидка 25% на сумму от 2000 рублей. Освободившиеся часы можно провести за чтением: абонентам доступны четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе "Литрес".

Всегда спешащим абонентам Tele2 в понедельник пригодится скидка 15% на поездку по тарифам Эконом и Комфорт при заказе такси в мобильном приложении онлайн-сервиса "Ситимобил". Такси — оптимальный городской транспорт для тех, кто ценит свое время и комфорт. Можно везде успеть и при этом решить срочные вопросы прямо в дороге, совершая звонки и отвечая в рабочих чатах. В рамках акции богатым на подарки станет каждый понедельник с 29 мая по 3 июля, забрать можно три наиболее подходящих.

Получать подарки каждый понедельник могут все клиенты оператора в приложении "Мой Tele2". Использовать код у партнера важно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

Акция "Понедельники" впервые прошла в пять лет назад в Москве и сразу стала популярной у клиентов, сейчас проект охватил все регионы Tele2.

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