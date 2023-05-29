Tele2 дарит самарцам подарки шесть понедельников подряд

Tele2 в Самарской области возобновляет любимую абонентами акцию. Каждый понедельник клиенты компании получают скидки и подарки, которые определенно пригодятся в начале рабочей недели и сделают ее легче и приятнее. Второй год подряд акция проходит во всех регионах присутствия оператора.
Tele2 поддерживает своих абонентов в самый сложный день недели и предлагает сет полезных подарков. Клиенты смогут выбрать то, что нужно именно им. Пользователи Tele2 могут взять кофе, мороженое, получить скидки на билеты в театр, на концерты, поездки в такси, онлайн-курсы, а также открытый доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали "Вкусно — и точка", Kassir.ru, "Ситимобил", Wink, "Литрес", Skyeng и другие компании.
Каждый понедельник абонентам Tele2 предстоит выбрать три из двенадцати подарков: капучино или мороженое во "Вкусно — и точка", минус 30% в сервисе покупки билетов Kassir.ru, а также 15% скидка на модный шоппинг на Lamoda. Кроме того по понедельникам в фирменной рознице Tele2 можно купить смартфоны со скидкой 30%.
Все, кто не успел приобрести продукты на неделю, могут воспользоваться скидкой 15% на покупки в гипермакете "Лента" на сумму от 1500 рублей. Если не хочется тратить время на магазин, в доставке "Пятерочки" тоже действует скидка 25% на сумму от 2000 рублей. Освободившиеся часы можно провести за чтением: абонентам доступны четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе "Литрес".
Всегда спешащим абонентам Tele2 в понедельник пригодится скидка 15% на поездку по тарифам Эконом и Комфорт при заказе такси в мобильном приложении онлайн-сервиса "Ситимобил". Такси — оптимальный городской транспорт для тех, кто ценит свое время и комфорт. Можно везде успеть и при этом решить срочные вопросы прямо в дороге, совершая звонки и отвечая в рабочих чатах. В рамках акции богатым на подарки станет каждый понедельник с 29 мая по 3 июля, забрать можно три наиболее подходящих.
Получать подарки каждый понедельник могут все клиенты оператора в приложении "Мой Tele2". Использовать код у партнера важно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.
Акция "Понедельники" впервые прошла в пять лет назад в Москве и сразу стала популярной у клиентов, сейчас проект охватил все регионы Tele2.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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