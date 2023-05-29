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Связь времен: билайн узнал, в какие месяцы туристы чаще делятся впечатлениями из кремлей

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кремли в России — одни из самых древних построек, центры старых городов, отражающие многовековую историю и особенности нашей страны. Каждый из них по-своему уникален. Оказавшись в их стенах, всегда хочется поделиться своими впечатлениями с близкими: отправить фото, видео, устроить трансляцию в социальных сетях, позвонить родным по видеосвязи. И помогает в этом мобильный интернет. Как оказалось, месяцы, в которые туристы чаще всего рассказывают о своих эмоциях через интернет, отличаются для разных кремлей. В преддверии туристического сезона аналитики билайна определили, в какое время года посетители семи кремлей, расположенных в разных регионах страны, больше всего делились впечатлениями в сети.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Так, в Казанском кремле больше всего используют мобильный интернет в последний месяц весны. Оригинальный ансамбль этой крепости, сочетающий в себе элементы православной и исламской культур, из года в год привлекает в столицу республики множество гостей из других регионов. О популярности этого кремля свидетельствуют и цифры — за май прошлого года клиенты билайна скачали здесь более 9 ТБ* интернет-трафика.

Август же стал наиболее "качающим" месяцем сразу для двух кремлей. Первый — Новгородский кремль, считающийся сегодня самым древним среди всех: укрепления в его северной части были построены больше десяти веков назад. Второй — Тульский кремль, отличающийся географической особенностью. Все дело в том, что эта крепость располагается не на возвышении, как это было принято при строительстве кремлей, а в болотистой низине реки Упа.

Туристы продолжают активно путешествовать по кремлям и осенью. Например, посетители Астраханского кремля больше всего используют мобильный интернет именно в сентябре. Кстати, именно здесь расположена самая высокая из колоколен в ансамбле кремлей, которую видно практически из любой точки города, — Надвратная соборная колокольня (80 метров).

Между тем в Псковском кремле, подвергавшемся нападениям более 30 раз и вошедшем в историю как самый осаждаемый среди всех, пик потребления трафика приходится на октябрь (более 3 ТБ*).

В Нижегородском кремле, гордо славящемся тем, что он единственный никогда не был взят врагом, туристы больше всего делятся впечатлениями через интернет также в середине осени. Только за октябрь и ноябрь в стенах этой крепости абоненты оператора суммарно скачали 12 ТБ*.

Объемы расходуемого трафика не снижаются и зимой. Так, декабрь стал наиболее "качающим" месяцем для Тобольского кремля, являющемся самым молодым российским кремлем и единственным подобным историческим памятником в Сибири. Кроме того, эта крепость строилась дольше всех остальных: из-за непростых климатических условий и отдаленности от центральной части страны ее возведение заняло почти 100 лет.

*В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за февраль 2022 — февраль 2023 гг.

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