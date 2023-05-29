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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн к началу туристического сезона улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн улучшил связь и ускорил мобильный интернет 4G на первой федеральной территории "Сириус". Здесь собрано большое количество всемирно известных спортивных, развлекательных и образовательных объектов, принимавших Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и чемпионат мира по кольцевым гонкам.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Технические специалисты билайн провели модернизацию базовых станций и построили новые объекты связи, обеспечив дополнительный запас емкости сети 4G. Кроме того, оператор ускорил мобильный интернет за счет проведения рефарминга — расширения полосы частот для пропуска интернет-трафика. Активация системы Carrier Aggregation также положительно повлияла на увеличение скорости передачи данных, так как позволяет эффективно задействовать все имеющиеся у оператора частоты. Эти меры вносят позитивный вклад в работу сети и позволят клиентам билайн пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в комфортном режиме.

Максим Романько, директор Краснодарского отделения билайн:

"Мы планомерно развиваем сеть на черноморском побережье и одной из важных территорий для нас является "Сириус". Ведь здесь находится и президентский образовательный центр, куда приезжают ученики и конкурсанты со всех уголков России, и стадион "Фишт", где происходило открытие и закрытие Олимпийских игр-2014 и матчи чемпионата мира по футболу-2018, и "Чаша Олимпийского огня", которую сотни тысяч людей успели посетить лично с 2014 года, и знаменитый развлекательный "Сочи Парк". Для многочисленных посетителей этих мест мы увеличили емкость сети 4G и за 2022 год на 24% ускорили мобильный интернет".

В результате клиенты билайн могут отправлять и получать фото и видео, пользоваться приложениями и вести стримы в сети 4G. Например, в "Сочи Парке" в декабре 2022 года клиенты билайн использовали трафик равный почти 30 миллионам фото для социальных сетей.

Всего улучшения затронули 12 объектов: Олимпийский проспект, Природный орнитологический парк, "Сочи Парк", "Колесо Времени", Олимпийский парк, "Чаша Олимпийского огня", стадион "Фишт", Поющие фонтаны, дворец спорта "Большой", автодром "Сочи" и трасса "Формулы-1", президентский образовательный центр "Сириус".

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