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Литература Культура

В Самаре представят книгу о Геннадие Матюхине, деньги на которую собрали уроженцы Дагестана

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 мая, в 18:00 во Дворце детского и юношеского творчества в Самаре (ул. Куйбышева, 151) состоится презентация библиографической книги (12+) о заслуженном артисте Самарской области Геннадии Матюхине.

Автор книги - писатель Владимир Плотников. Книга представляет собой издание в твердом переплете с фотографиями артиста на обложке. Всего 212 страниц с цветными вкладками с фотографиями.

Геннадий Матюхин умер 13 декабря 2020 г., ему было 74 года. Более 50 лет он посвятил творческой деятельности, был директором Сызранского драматического театра, заместителем директора Самарского театра драмы, руководителем драмтеатра в Тольятти. С гастролями побывал более чем в 40 воинских частях. Был председателем "Самарского литературного центра Василия Шукшина" и "Гамзатовского литературного клуба". Не раз выступал диктором военных парадов в Самаре. Его голос звучал во время всех памятных мероприятий у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре.

Геннадий Матюхин также прославлял творчество Расула Гамзатова и часто ездил в Дагестан. Основными спонсорами книги стали уроженцы Дагестана - любители творчества Расула Гамзатова, они собрали свыше 100 тыс. рублей, чтобы увековечить память о "большом друге Дагестана".

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