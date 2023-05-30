На празднике улицы Лукачева прошла игра-конструктор, посвященная созданию нового кампуса

Праздник улицы Лукачева, посвященный памяти легендарного ректора КуАИ, прошел в Самаре 27 мая. Организатором мероприятия выступил Самарский университет им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"Виктор Павлович Лукачев не только сформировал мощный авиационный вуз России, но и построил один из самых больших университетских кампусов в регионе, в котором учебные, научные и спортивные корпуса соседствуют с комплексом общежитий, - говорится в сообщении. - В этом году праздник проходил в новом формате - участников ждала насыщенная культурная, спортивная и интерактивная программа".
Главные творцы праздника улицы Лукачева - студенты всех институтов и факультетов: яркие, творческие и энергичные. Они подготовили более 60 научных, спортивных, музыкальных, творческих, волонтерских, а также медиа-площадок с интерактивным наполнением. Каждый гость мог примерить на себя роль артиста, журналиста, провести научные опыты, спеть или станцевать.
На празднике улицы Лукачева впервые была организована игра-конструктор, посвященная развитию действующих локаций университета, а также созданию Международного межвузовского кампуса в Самаре, который разместится на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена".
Участники игры - студенты и гости университета - примерили на себя роли архитектора, градостроителя и дизайнера. Они предложили свои идеи по наполнению кампуса объектами инфраструктуры, уточнили их функционал и назначение по восьми направлениям: образование, наука, быт, общение, отдых, спорт, инфраструктура и карьера.
Свои идеи с помощью 1000 кубиков с гранями в 3 см участники игры разместили на схеме кампусов размером 3×4,5 метра каждая. К каждому кубику участники прикрепили детальное описание объекта. Самые интересные и проработанные идеи будут переданы проектному офису. Кроме того, организаторы игры перенесут все идеи на онлайн-карту, которая будет размещена в ближайшее время на сайте университета.
Напомним, создание международного межвузовского кампуса осуществляется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.