На празднике улицы Лукачева прошла игра-конструктор, посвященная созданию нового кампуса

Праздник улицы Лукачева, посвященный памяти легендарного ректора КуАИ, прошел в Самаре 27 мая. Организатором мероприятия выступил Самарский университет им. Королева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Виктор Павлович Лукачев не только сформировал мощный авиационный вуз России, но и построил один из самых больших университетских кампусов в регионе, в котором учебные, научные и спортивные корпуса соседствуют с комплексом общежитий, - говорится в сообщении. - В этом году праздник проходил в новом формате - участников ждала насыщенная культурная, спортивная и интерактивная программа".

Главные творцы праздника улицы Лукачева - студенты всех институтов и факультетов: яркие, творческие и энергичные. Они подготовили более 60 научных, спортивных, музыкальных, творческих, волонтерских, а также медиа-площадок с интерактивным наполнением. Каждый гость мог примерить на себя роль артиста, журналиста, провести научные опыты, спеть или станцевать.

На празднике улицы Лукачева впервые была организована игра-конструктор, посвященная развитию действующих локаций университета, а также созданию Международного межвузовского кампуса в Самаре, который разместится на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Участники игры - студенты и гости университета - примерили на себя роли архитектора, градостроителя и дизайнера. Они предложили свои идеи по наполнению кампуса объектами инфраструктуры, уточнили их функционал и назначение по восьми направлениям: образование, наука, быт, общение, отдых, спорт, инфраструктура и карьера.

Свои идеи с помощью 1000 кубиков с гранями в 3 см участники игры разместили на схеме кампусов размером 3×4,5 метра каждая. К каждому кубику участники прикрепили детальное описание объекта. Самые интересные и проработанные идеи будут переданы проектному офису. Кроме того, организаторы игры перенесут все идеи на онлайн-карту, которая будет размещена в ближайшее время на сайте университета.

Напомним, создание международного межвузовского кампуса осуществляется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.