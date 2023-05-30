Губернатор поручил подготовить заявку на строительство третьей очереди ОЭЗ "Тольятти"

В Самарской области будет построена третья очередь Особой экономической зоны в Тольятти. Такое поручение во вторник, 30 мая, министерству экономического развития совместно с минфином в ходе оглашения своего послания дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Перед нами стоит колоссальная по своей значимости задача, поставленная президентом, - добиться к 2030 году роста инвестиций не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Для ее решения делается немало - за последние пять лет инвестиции выросли на 22,5%. В предыдущие пять лет, для сравнения, инвестиции сократились на 10,1%", - заявил глава региона.
Он отметил также, что в последние годы опережающими темпами росли инвестиции малого бизнеса - в 2,2 раза в сравнении с 2017 годом. Численность занятых в этот период выросла в 1,4 раза.
"Сегодня мы видим, как идет структурная перестройка и модернизация экономики, переориентируется на новые рынки и технологии, не зависящие от западных санкций. Этого можно добиться только за счет поддержки инноваций, развития приоритетных кластеров и секторов экономики, внедрения цифровых технологий", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Большой вклад в системную работу по привлечению инвестиций, по словам губернатора, вносят наши инвестиционные площадки - ОЭЗ "Тольятти", индустриальные парки, ТОР, технопарк "Жигулевская долина". Общий объем инвестиций резидентов в 2018-2922 гг. превысил 89 млрд руб., что в 3,7 раза больше, чем за предыдущие пять лет.
Практика показала, подчеркнул губернатор, что инвесторы активнее приходят на уже готовые площадки и транспортную инфраструктуру, а значит, важно этим активно заниматься.
Крупнейшая площадка в Самарской области - это ОЭЗ Тольятти, ее резидентами является 31 компания, а объем заявленных инвестиции - 45 млрд рублей. В планах - создание 6,8 тыс. новых рабочих мест. В Особой экономической зоне сейчас работают 14 производств.
"Чтобы сделать эту площадку еще более привлекательной, мы ведем реализацию крупных сопутствующих проектов. Уже построена на принципах ГЧП железнодорожная ветка в ОЭЗ, строим промышленно-производственные корпуса для передачи в аренду компаниям и, конечно, мост через Волгу. Сейчас территории первых двух очередей ОЭЗ уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди, получили добро от федерального министерства. И я поручаю министерству экономического развития Самарской области совместно с минфином подготовить заявку на строительство третьей очереди ОЭЗ за счет средства специальных казначейских кредитов", - заявил Дмитрий Азаров.
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