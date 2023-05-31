Павел Покровский: "Азаров обеспечил развитие Самарской области, хотя внешние вызовы могли отбросить регион далеко назад"

Член Общественной палаты РФ Павел Покровский прокомментировал послание губернатора Дмитрия Азарова, обращенное накануне, 30 мая, к жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы.

"Мне очень понравилась сама структура послания. Оно состояло сначала из отчета о работе за пять лет, в течение которых Дмитрий Азаров возглавляет регион, с упором на акцентные точки, связанные с вызовами, которые перед Самарской областью за эти годы возникали. Это были и позитивные вызовы (если говорить о чемпионате мира по футболу), и такие глобальные вызовы, как пандемия и СВО. Здесь Дмитрий Азаров остановился на роли гражданского общества. Я как представитель Общественной палаты всегда обращаю на это внимание", - рассказал Павел Покровский.

По словам члена Общественной палаты РФ, сегодня очевидны перемены в экономике: "На территории Самарской области многие промышленные предприятия всегда были заточены на серьезную кооперацию, в том числе с западными промышленными гигантами. В связи с режимом санкций (об этом Дмитрий Азаров очень четко сказал) у нас появилась насущная необходимость срочного импортозамещения. Да, заменить быстрыми темпами сложные технологические процессы или изделия - это, конечно, из разряда фантастики, но мы справляемся с помощью наших восточных коллег. Сегодня вызовы перед регионом остаются. И жители Самарской области непосредственно участвуют в решении всех проблем".

Также Павел Покровский отметил, что во время оглашения послания было приятно услышать цифры относительно реализации нацпроекта "Культура".

"Наш субъект зачастую диктует культурные тренды, по крайней мере, в ПФО. Здесь у нас очень серьезные звенья", - прокомментировал он.

"Конечно, сказано о развитии логистики. По линии общероссийского народного фронта я курирую нацпроект "Безопасные качественные дороги". И вижу, что серьезными темпами в регионе развиваются логистические возможности. Отдельным пунктом губернатор выделил возможность появления на территории региона речного порта как хаба по перевалке грузов с реки на ж/д и автомобильные дороги. Я считаю, что когда-нибудь мы будем вспоминать этот момент как определяющий развитие на долгие годы вперед", - подчеркнул спикер.

Павел Покровский напомнил, что Волга именно в самарской акватории является в полной мере судоходной: "И если мы построим такой порт, то основная масса грузов будет перегружаться на площадке самарского транспортного хаба. Это даст очень серьезное вливание в бюджет. Кроме того, это будет переориентировка экономических направлений с Запада на Восток, в том числе, и с участием нашего Климовского моста как транспортного узла. А когда регион находится на пути развития, в том числе дорог, - он становится богаче".

Отдельным пунктом Дмитрий Азаров выделил работу общественников по поддержке военнослужащих.

"Я сам был непосредственным участником 16 гуманитарных конвоев, то есть это 16 КамАЗов, 160 тонн груза. Мне приятно, что органы власти обращают внимание на наши общественные инициативы. Мы на этом не останавливаемся, конечно", - добавил Покровский.

По мнению спикера, послание губернатора Дмитрия Азарова было в полном объеме устремлено вперед.

"А мы как общественники и дальше постараемся работать совместно и системно с органами власти, - резюмировал он. - На мой взгляд, нужно отметить качественную работу команды губернатора. Каждый работает на своем месте. А то, что наш региональный лидер - человек целеустремленный и в определенной степени прозорливый (что мы неоднократно замечали), - это хороший показатель. Те пять лет, что во главе субъекта находится Дмитрий Азаров, - это годы развития, а не годы отставания, даже при условии того, что окружающие факторы, по всем прогнозам, должны были отбросить назад регион с очень высоким уровнем индустриальности. Но мы сохранили свои позиции и по многим направлениям развиваемся. Это международная конъюнктура, на которую губернатор, исходя из своих знаний и компетенций, отреагировал очень эффективно".