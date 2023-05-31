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Общество

Росреестр планирует завершить обследование пунктов государственной геодезической сети в 2023 году

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году региональное Управление Росреестра планирует завершить начатое в прошлом году обследование пунктов государственной геодезической сети региона в полном объеме. Эти работы ведутся в рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных требований.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

Пункты государственной геодезической сети являются основой не только Единого государственного реестра недвижимости, но и важной частью Национальной системы пространственных данных. В областной столице их всего 149, а по области - 1736.

О назначении подобных объектов рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко: "На территории нашего региона расположены сети, необходимые для распространения государственной системы координат по всей России. Геодезические пункты являются федеральной собственностью и используются при производстве геодезических и картографических работ, для решения общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских задач: при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий, межевании земель. Без таких пунктов невозможно точно выполнить работы по замерам элементов местности, правильно определить границы участков. А если они будут определены неверно, это повлечет за собой конфликты и судебные тяжбы. Сохранение таких пунктов - в интересах не только государства, но и граждан."

В этом году обследование, начатое в прошлом году, планируется завершить. Сложность заключается в том, что со временем многие пункты геодезических сетей лишились наружных знаков, находятся в неудовлетворительном состоянии. Основной проблемой полевого обследования пунктов геодезических сетей является их расположение, ведь большинство из них находятся на удаленном расстоянии от населенных пунктов, в границах территорий с особым режимом посещения, к примеру, на территории Национального парка "Самарская Лука". Многие утратили наружные знаки и верхние центры, что делает их поиск невозможным без использования высокоточного геодезического оборудования и металлоискателей.

Неоценимую помощь в данном вопросе оказывают региональные министерства и органы местного самоуправления. На призыв Управления об оказании содействия откликнулись также геодезические компании, действующие на территории Самарской области.

"Специализируясь в области землеустройства и проведения кадастровых работ, мы как никто понимаем необходимость получения полной и достоверной информации о состоянии геодезической сети. Пункты геодезических сетей служат геодезической основой Единого государственного реестра недвижимости, что обусловливает исключительную важность сохранения и поддержания их в надлежащем состоянии. Имея обширный опыт проведения полевых работ, мы охотно отозвались на инициативу Управления о проведении совместных обследований пунктов. Мы надеемся, что анализ полученных результатов позволит принять объективное решение по восстановлению ранее заложенных пунктов и закладке новых", - комментирует директор Самарского центра геодезии и землеустройства Светлана Борзова.

Как показывает практика, повреждение геодезических пунктов происходит из-за неосведомленности не только собственников земельных участков, на которых они располагаются, но и служб, производящих дорожные и другие работы. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тысяч рублей; на юридических - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, владелец участка, на котором расположен такой пункт, обязан обеспечивать к нему доступ специалистов. Отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к пунктам для проведения наблюдений и иных работ влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

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