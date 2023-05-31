В Самаре появится автобус № 83

С 1 июня в Самаре появится новый автобусный маршрут №83 Улица Ташкентская - Жилой комплекс "Лесная поляна".

Транспорт соединит пос. Жигулевские Сады, стадион "Солидарность Самара Арена" и территорию Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", куда добраться можно с остановки "Больница им. В.Д.Середавина" (на Московском шоссе, после пересечения трамвайных путей на ул. Ташкентской) и с трамвайной остановки "Улица Ташкентская", следуя далее до остановки "Спортивный универсальный комплекс". Для тех, кто направляется к стадиону с ул. Демократической, отправной точкой, чтобы воспользоваться маршрутом №83, может быть ООТ "ЖК "Лесная поляна".

В прямом направлении автобусы проследуют через ул. Ташкентскую, Московское шоссе, ул. Дальнюю, Второй проезд и ул. Арена 2018. В обратном направлении - через ул. Арена 2018, Восьмой проезд, Девятый проезд, Двенадцатый проезд, Московское шоссе и ул. Ташкентскую.

С 6:00 до 22:00 на маршруте будет работать четыре автобуса, интервалы движения составят 15-20 минут.

Полный список остановок на маршруте №83:

- Улица Ташкентская;

- Больница им. В.Д.Середавина;

- улица Дальняя;

- Стадион "Солидарность Самара Арена";

- Поселок Жигулевские Сады;

- улица Арена 2018;

- Госпиталь "Мать и дитя";

- ЖК "Лесная поляна";

- ЖК "Лесная поляна";

- улица Арена 2018;

- Универсальный спортивный комплекс - Фонд "Защитники Отечества";

- Агропарк - Восьмой проезд;

- улица Алма-Атинская;

- улица Дальняя - 16 километр;

- улица Ташкентская.

Стоимость проезда при безналичной оплате - 32 руб., за наличные - 35 рублей, действуют все льготы на проезд.