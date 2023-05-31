В Самаре пройдет масштабная деловая встреча для бизнес-мам, куда можно прийти с ребенком

В рамках Дня защиты детей в Самаре состоится первый в Самаре Нефорум для женщин с детьми "Мама в деле".

В воскресенье, 4 июня, с 15:00 до 19:00 активные мамы встретятся в новом фуд-пространстве города "Pictures", чтобы получить новые деловые знания, пообщаться, поделиться опытом и рассказать о себе.

Уникальный формат мероприятия позволит мамам-участницам без отрыва от декрета получить знания и полезные бизнес-инструменты от действующих предпринимателей.

Свою миссию Нефорум "Мама в деле" видит в содействии профессиональному росту и реализации женщин в декрете, развитии активного материнства и родительской мобильности.

Фишка Нефорума - "с детьми к нам можно!". Это первое деловое мероприятие для мам, куда можно приходить с детьми, для них будут подготовлены детские зоны и мастер-классы, а ребята постарше, возможно, откроют в себе интерес к предпринимательству.

Почему Нефорум?

Во-первых, потому что главной формой общения будет не монолог экспертов, а диалог с аудиторией. Взаимодействие участников строится в том числе в форме "Open talk" (открытый разговор): живая, откровенная дискуссия "на равных".

Во-вторых, спикеры и эксперты сделают упор на знания, которые мамы смогут легко применить сразу на практике сразу. В-третьих, на мероприятии вас ждет дружеская нефорУМальная атмосфера, поддерживающее окружение для мам, безопасная и развивающая среда для ваших детей. Для участниц предусмотрены деловой нетворкинг, фотозона, круглые столы с мастер-классами, подарки от партнеров.

4 июня встречаемся на Нефоруме "Мама в деле"!

Организатор Нефорума - сообщество мам Самары "Мама мафия", масштабный региональный проект и команда организаторов бесплатных мероприятий для мам с детьми с 2019 года.