ЕР: Среди участников предварительного голосования доля женщин составляет 44 процента

В праймериз "Единой России" приняли участие 3,17 миллиона человек, процедура прошла в 55 регионах, где в единый день голосования пройдут 183 избирательные кампании. Об этом сообщает сайт ER.ru.

"Выбрать наиболее достойных кандидатов нам помогают граждане. Предварительное голосование совершенствуется, становится надежнее, удобнее. В этом году оно было электронным, за исключением новых субъектов России, где по понятным причинам использовалась смешанная форма. Отдельная благодарность всем, кто принял участие в предварительном голосовании, отвечал за организацию и проведение, особенно в новых регионах. Приоритетом была безопасность избирателей", - подчеркнул председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании Генсовета.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак сообщил, что на предварительное голосование зарегистрировались 15,5 тысячи кандидатов, из которых молодые люди в возрасте до 35 лет составили 28%.

"Победителями предварительного голосования стали 18 активистов "Молодой Гвардии Единой России". Многие одержали победу в конкурентной борьбе с сильными и известными в регионах политиками. В Ярославской области руководитель отделения МГЕР Иван Демидов одержал победу по 30-му округу, опередив секретаря реготделения Ольгу Хитрову. Ольга, в свою очередь, уверенно победила по территориальной группе. В Тюменской области руководитель отделения МГЕР Владимир Сбитнев одержал победу, более чем в два раза опередив ближайшего конкурента по количеству голосов. Все победители-молодогвардейцы активно участвуют в волонтерской миссии на Донбассе. И такой результат служит признанием важности их миссии в обществе", - подчеркнул Турчак.

Стоит отметить, что в предварительном голосовании участвовало более 150 участников СВО, все они показали хорошие результаты. В Волгоградской области профессиональный военный, участник СВО Александр Нелепин, получив ранение и вернувшись в родной регион, занял первое место в территориальной группе на выборах депутатов Волгоградской городской думы.

"Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур", - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также сообщил, что 44% кандидатов предварительного голосования - женщины. Более половины их них - беспартийные.

"Посмотрим разбивку по профессиональным средам: 14% - действующие депутаты, по 12% - у представителей сферы образования и государственного муниципального управления, по 6% - у представителей сферы культуры и общественных организаций", - отметил Андрей Турчак.

Отдельно секретарь Генсовета выделил участников кадрового проекта "ПолитСтарт".

"Во всех регионах участники "ПолитСтарта" одержали красивые, яркие победы. Также приведу примеры: в Новгородской области среди кандидатов на выборах в думу Великого Новгорода участник проекта, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации Екатерина Сергиенко обошла по количеству голосов Марию Белкову, руководителя регионального исполкома и действующего депутата гордумы", - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также сообщил, что в новых регионах в процедуре праймериз приняли участие 466 тысяч человек. Из них почти половина - жители ДНР.

"Хотел бы отдельно поблагодарить секретаря нашего Донецкого регионального отделения Дениса Пушилина, весь коллектив регионального исполкома, всю команду, оргкомитет предварительного голосования. В тяжелейших условиях показать явку без малого 210 тысяч жителей - это говорит о том, что работа в новом регионе поставлена на должном уровне", - подчеркнул секретарь Генсовета.

Также Андрей Турчак отметил, что самая высокая явка на предварительном голосовании отмечена в Якутии и Ненецком автономном округе - 14%. Лидерами по общей численности проголосовавших стала Ростовская область - 316 тысяч человек, на втором месте расположилась Башкирия с 250 тысячами.

"Явка на выборах в гордумы в административных центрах тоже была высокой. Пример - Екатеринбург, где проголосовали 120 тысяч горожан. В Волгограде - 66 тысяч, в Красноярске - 56 тысяч жителей", - сообщил секретарь Генсовета "Единой России".

Кроме того, Турчак сообщил, что на предварительном голосовании по довыборам в Госдуму по Симферопольскому одномандатному избирательному округу победу одержал депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко.

"На предварительном голосовании по определению кандидата на пост мэра Хабаровска победил действующий мэр города Сергей Кравчук. Электронное голосование проходило по девяти кандидатурам. Явка составила почти 4,5%", - рассказал он.

Дмитрий Медведев отметил, что победители предварительного голосования имеют преимущество перед оппонентами - они раньше заручились поддержкой граждан.

"Впереди самая сложная фаза кампании. Нужно как можно активнее встречаться с людьми, погружаться в их проблемы, находить оптимальные решения. Искренне желаю успехов", - напутствовал Дмитрий Медведев.

Генсовет "Единой России" предложил главам субъектов и депутатам возглавить партийные списки на региональных выборах, представленные кандидатуры должны выдвинуть на конференциях реготделений "Единой России".

Александр Авдеев - на выборах депутатов заксобрания Владимирской области; Александр Цыбульский - на выборах депутатов Архангельского областного собрания депутатов и Архангельской городской думы; Юрий Бездудный - на выборах депутатов собрания депутатов Ненецкого автономного округа; Алексей Цыденов - на выборах депутатов Народного Хурала Бурятии; Бату Хасиков - на выборах депутатов Народного Хурала Калмыкии; Айсен Николаев - на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия); Сергей Цивилев - на выборах депутатов заксобрания Кемеровской области; Игорь Кобзев - на выборах депутатов заксобрания Иркутской области; Радий Хабиров - на выборах депутатов Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан; Василий Голубев - на выборах депутатов заксобрания Ростовской области; Василий Анохин - на выборах депутатов Смоленской облдумы; Денис Пушилин - на выборах депутатов Народного собрания ДНР; Леонид Пасечник - на выборах депутатов заксобрания ЛНР; Евгений Балицкий - на выборах депутатов заксобрания Запорожской области; Владимир Сальдо - на выборах депутатов заксобрания Херсонской области; Сергей Сокол - на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия.

Напомним, электронное предварительное голосование проходило с 22 по 28 мая 2023 года по максимально открытой модели, когда голосовать могли все зарегистрированные на территории избиратели. В четырех новых регионах процедура состоялась не только онлайн, но и очно.