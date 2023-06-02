Выходные в Самарской области будут дождливыми

В Самаре и области в ближайшие выходные, 2–4 июня, прогнозируются дожди и облачная погода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В пятницу днем, 2 июня, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.
3 числа в регионе сохранится переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +11…+16 °C, днем +23…+28 °C.
В воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +22…+27 °C.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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