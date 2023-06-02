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Общество

Выходные в Самарской области будут дождливыми

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре и области в ближайшие выходные, 2–4 июня, прогнозируются дожди и облачная погода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В пятницу днем, 2 июня, в Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер Северный, 7…12 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

3 числа в регионе сохранится переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +11…+16 °C, днем +23…+28 °C.

В воскресенье, 4 июня, ожидается переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.  Ветер юго-восточный, 9…14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +22…+27 °C.

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