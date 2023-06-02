В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской

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В связи с работами по реконструкции теплотрассы c 23:59 2 июня до 23:59 4 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской на пересечении с ул. Шостаковича. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.