В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Чапаевской

В связи с работами по реконструкции теплотрассы c 23:59 2 июня до 23:59 4 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской на пересечении с ул. Шостаковича. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.
"Движение автобусов маршрута № 24 будет осуществляться по скорректированной схеме", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.