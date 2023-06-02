На Троицу в Самаре организуют автобусы на кладбища

В субботу, 3 июня, на Троицу в Самаре состоятся массовые перевозки на городские кладбища.

Перевозки будут продлены на час — до 16:00, тарифы перевозок с предоставлением всех льгот останутся прежними на городских маршрутах.

Интервалы движения:

на самых напряженных маршрутах (от Автостанции "Аврора"):

63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин;

129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.

На остальных маршрутах:

4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин;

27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин;

36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин;

36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин;

67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин;

77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.

Напоминаем также о том, что 3 июня не будут выполняться рейсы на садово-дачные маршруты.