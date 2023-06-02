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Общество

На Троицу в Самаре организуют автобусы на кладбища

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 июня, на Троицу в Самаре состоятся массовые перевозки на городские кладбища.

Перевозки будут продлены на час — до 16:00, тарифы перевозок с предоставлением всех льгот останутся прежними на городских маршрутах.

Интервалы движения:
на самых напряженных маршрутах (от Автостанции "Аврора"):
63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин;
129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.

На остальных маршрутах:
4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин;
27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин;
36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин;
36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин;
67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин;
77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.

Напоминаем также о том, что 3 июня не будут выполняться рейсы на садово-дачные маршруты.

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