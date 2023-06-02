На Троицу в Самаре организуют автобусы на кладбища

В субботу, 3 июня, на Троицу в Самаре состоятся массовые перевозки на городские кладбища.
Перевозки будут продлены на час — до 16:00, тарифы перевозок с предоставлением всех льгот останутся прежними на городских маршрутах.
Интервалы движения:
на самых напряженных маршрутах (от Автостанции "Аврора"):
63э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Рубежное" 2-5 мин;
129э "Автостанция "Аврора" — кладбище "Южное" 3-6 мин.
На остальных маршрутах:
4к "п. Управленческий — кладбище "Лесное" — 17-36 мин;
27к "площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское" — 8-14 мин;
36д "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное" 27-56 мин;
36ю "кладбище "Южное" — кладбище "Рубежное" 42-55 мин;
67к "п. Мехзавод — кладбище "Лесное" 22-40 мин;
77д "Хлебная площадь — кладбище "Южное" 26-39 мин.
Напоминаем также о том, что 3 июня не будут выполняться рейсы на садово-дачные маршруты.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.