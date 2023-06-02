16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Интернет-портал Карты жителя Самарской области отметил второй день рождения В Тольятти на дороге к "Истории Транспорта" уложили 50% выравнивающего слоя дорожного покрытия В Самаре планируется выпуск пассажирских судов для внутренних перевозок В 2024 году в Самарской области отремонтируют дорогу Кинель - Богатое - Борское Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В билайне выгоднее: популярные модели Infinix со скидкой до 55%

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В билайне продолжается акция на популярные модели смартфонов Infinix, они доступны на специальных условиях: при покупке акционного комплекта скидка на устройство может составить до 55% + бонусные рубли, которые можно потратить на услуги связи.

ERID LatgBajHg

Одним из наиболее интересных вариантов выглядит модель Infinix HOT 30i, которая сочетает в себе отличные технические характеристики и доступную цену. Этот смартфон отличается мощным аккумулятором, он позволит использовать устройство весь день без подзарядки. Большой и яркий дисплей делает просмотр контента более комфортным, а двойная камера с поддержкой искусственного интеллекта позволяет делать высококачественные фотографии.

Приобретая Infinix HOT 30i в билайне, вы получаете его всего за 9 990 рублей с выгодой в 5 495 рублей. Скидка в 55% — настоящая находка для тех, кто хочет обновить свой смартфон по выгодной цене.

Но выгода не ограничивается только скидкой на устройство. В рамках акции предоставляется опция "Рубли на связь по акции" на 18 месяцев. Это означает, что помимо приобретения нового смартфона по сниженной цене, вы также получаете дополнительные средства, которые будут зачислены на баланс вашего телефона.

Акция действует в офисах продаж и обслуживания билайна до 15 июня 2023 года на территории субъектов РФ, где есть покрытие сети оператора. Для новых абонентов также предлагается бесплатная SIM-карта, которая не входит в стоимость комплекта.

Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке: beeline.ru/lovi-vygodu-na-schet.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2