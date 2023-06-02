"Волгафест"-2023 впервые пройдет на набережных Самары, Тольятти, Сызрани и Октябрьска

С 13 по 18 июня при поддержке правительства Самарской области на первой очереди набережной пройдет 7-й фестиваль "Волгафест".

Фестиваль представляет самые прогрессивные, креативные культурные, образовательные и паблик-арт проекты, задавая тренды развития городской среды и культуры. "Стало хорошей традицией - проводить на набережной классный и масштабный фестиваль, который ежегодно привлекает тысячи жителей и гостей города", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За предыдущие годы мероприятие закрепило за собой репутацию главного летнего события и приобрело статус межрегионального, стало визитной карточкой Самарской области и ожидаемым культурным событием в жизни всей России.

Долгожданный праздник для волжан всех возрастов - уже живая традиция, которая привлекает в Самару туристов из других регионов и стран. Тиражирование опыта фестиваля набережных, проводимого в столице регионе с 2015 года, на другие общественные пространства неоднократно обсуждалось с представителями власти и общественниками при участии Дмитрия Азарова.

Так, в рамках "Волгафеста" прошло одно из заседаний комиссии Госсовета по направлению "Культура", возглавляемой губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Тогда идею проведения заседания комиссии на площадке фестиваля оценил замначальника управления президента России по общественным проектам администрации президента РФ Александр Журавский, отметив, что креативная индустрия - это удивительный потенциал, который позволяет и малым городам, и крупным мегаполисам развиваться в данном сегменте.

И в этом году нововведением фестиваля станет параллельная программа "Волгафест" на других набережных региона - 17 июня набережные Тольятти, Сызрани и Октябрьска ожидают гостей. Формат - семейный пикник с музыкальной и перформативной программами.

"Уже много лет мы переосмысливаем пляжную инфраструктуру набережной. Начали с пляжной кабинки, а стартом подготовки к фестивалю стал конкурс пляжной архитектуры. Получили около 100 заявок, в жюри были приглашены именитые эксперты в сферах архитектуры и искусств из Самары, Москвы, Казани и других городов. В результате были отобраны три проекта. Уверены, что они будут пользоваться популярностью, в планах - оставить их на набережной до конца лета. Еще на первой очереди появится множество надувных, мягких, высоких и низких, интерактивных арт-объектов. К примеру, архитектурное бюро "Дружба" создаст большой объект под названием "Волжский слон", который позволит в игровой форме взаимодействовать с Волгой и песком"‎, - отметил Михаил Савченко, основатель и продюсер фестиваля.

Формат "Волгафеста" остается неизменным: музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт-программа.

Фестивальная тема года - Любовь. Самым разным проявлениям самой разной любви посвящен фестиваль-2023. Любовь к ближнему, Волге, природе, искусству, своему делу, своей семье. Любовь может исцелять и вдохновлять, а может печалить и ранить.

Настоящим сердцем фестиваля станет музейный городок. У каждой институции с 13 по 18 июня будет своя локация. Музей Алабина создаст Алабинскую оранжерею. Основатель музея был разносторонним человеком, и одним из его увлечений было растениеводство (ботаника, садоводство и огородничество). Интерактивная зона позволит посетителям погрузиться в атмосферу оранжереи Петра Алабина и влюбиться в мир флоры.

Самарский художественный музей расскажет о Доме с атлантами и представит павильон, символизирующий особняк Шихобаловых. Павел и Вера Шихобаловы - настоящее олицетворение любви в самых разных ее проявлениях. Крепкие чувства, связывающие супругов, нашли свое отражение и в том, с каким интересом и трепетом они собирали предметы искусства, путешествуя по всему миру. Собранная ими коллекция живописи стала основой собрания музея. Рядом с павильоном музея будут располагаться две фотозоны с изображениями картин, посвященных любви и влюбленным.

Третьяковка в Самаре поделится необычным ракурсом на шедевры национального искусства, галерея "Виктория" на главной сцене фестиваля проведет аукцион молодого contemporary art. Внутри музейного городка организуют локацию, где пройдут лекции и мастер-классы для всей семьи.

Одним из нововведений этого года станет площадка под названием "Скажи ДА!" - место в конце пляжа, где будет построена свадебная арка, которая станет главной фотозоной для влюбленных.

В рамках театральной программы состоятся специальные показы для детей на траве под тенью деревьев. Каждый вечер на закате будет проходить сайт-специфик-спектакль: постановка из пяти новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. Будет построена специальная сцена, максимально интегрированная в лес. Музыку для постановки написала (и исполнит на фестивале) композитор Кира Вайнштейн - номинант "Золотой Маски" и премии имени Сергея Курехина.

Музыкальная программа предложит разнообразие музыкальных жанров: от нового попа от махачкалинской группы "Нееет, ты что" и африканских ритмов от "Либерии" до меланхоличного инди-попа от надежды независимой музыки - проекта "Наадя".

Еще одним важным проектом станет "Замок для чудовищ", коллаборация с творческими командами из Перми и Томска - в розовом павильоне ожидаются психологические и художественные практики. Там будут говорить о том, что любовь лечит - c ее помощью можно справиться с проблемами и многолетними страхами.

Пространство лектория даст возможность разговора о многих ликах любви: забота, поддержка, экология, городская среда и т.д. Любовь - это состояние (речь пойдет о психологии), любовь - это химия (поговорим о медицине, антропологии), любовь - это семья (вы услышите о самых известных парах в мировом искусстве).

Маркеты представят традиционную программу: еда, сувениры, мерч, дизайнерские украшения, свопы, танцы.

Все новости фестиваля - на официальном ресурсе: http://volgafest.com.