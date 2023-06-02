В Самарском регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейды с участием руководящего состава ГИБДД. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.
Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к "нетрезвым" поездкам, всерьез задуматься над своими поступками. Статья 12.8 КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок 1,5-2 года вместе со штрафом 30 тыс. рублей.
Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, и вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в Управление ГИБДД по телефону: (846) 3335801 или 102.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.