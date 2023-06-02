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Общество

В Самарском регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейды с участием руководящего состава ГИБДД. Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к "нетрезвым" поездкам, всерьез задуматься над своими поступками. Статья 12.8 КоАП РФ предусматривает лишение прав на срок 1,5-2 года вместе со штрафом 30 тыс. рублей.

Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, и вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в Управление ГИБДД по телефону: (846) 3335801 или 102.

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