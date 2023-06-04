Миндрав Самарской области предупреждают о негативном влиянии курения электронных сигарет

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии Тольятти, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Светлана Солдатова рассказала о влиянии электронных сигарет на организм.
"Употребление электронных сигарет и вейпов чрезвычайно опасно для здоровья. При использовании электронных устройств курящий вдыхает густой пар, который обладает высокодисперсной способностью проникновения в структурные элементы легких — альвеолы. Образующиеся при нагревании альдегиды вызывают сухость дыхательных путей, постоянный кашель, и, соответственно, развиваются фарингиты и бронхиты. Кроме этого, может проявиться и аллергический компонент, влияющий на развитие бронхиальной астмы.
В отдельных случаях может развиться тяжелое повреждение легких — так называемая "болезнь вейперов". Это заболевание связано непосредственно с курением электронных сигарет и с вдыханием ароматического пара. По сути развивается химический пневмонит, при котором поражаются самые мелкие бронхи, так называемые бронхиолы, с развитием тяжелого бронхиолита и поражением альвеол. Заболевание, помимо поражения легких и развития острой дыхательной недостаточности, сопровождается повышением температуры, тошнотой, диареей и рвотой.
Опасность электронных устройств состоит и в том, что они могут взрываться при использовании и приводить к травмированию рук, лица и челюстно-лицевого аппарата. Кроме этого, альдегиды, которые образуются при нагревании пропиленгликоля и глицерина, являются сильными канцерогенами, способствующими развитию онкологических заболеваний.
Победить зависимость от курения, в том числе электронных сигарет, помогают в кабинетах отказа от курения. Работу с пациентами проводят врачи-психотерапевты", — пояснила Светлана Солдатова.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров