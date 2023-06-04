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Здравоохранение Общество

Миндрав Самарской области предупреждают о негативном влиянии курения электронных сигарет

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии Тольятти, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Светлана Солдатова рассказала о влиянии электронных сигарет на организм.

"Употребление электронных сигарет и вейпов чрезвычайно опасно для здоровья. При использовании электронных устройств курящий вдыхает густой пар, который обладает высокодисперсной способностью проникновения в структурные элементы легких — альвеолы. Образующиеся при нагревании альдегиды вызывают сухость дыхательных путей, постоянный кашель, и, соответственно, развиваются фарингиты и бронхиты. Кроме этого, может проявиться и аллергический компонент, влияющий на развитие бронхиальной астмы.

В отдельных случаях может развиться тяжелое повреждение легких — так называемая "болезнь вейперов". Это заболевание связано непосредственно с курением электронных сигарет и с вдыханием ароматического пара. По сути развивается химический пневмонит, при котором поражаются самые мелкие бронхи, так называемые бронхиолы, с развитием тяжелого бронхиолита и поражением альвеол. Заболевание, помимо поражения легких и развития острой дыхательной недостаточности, сопровождается повышением температуры, тошнотой, диареей и рвотой.

Опасность электронных устройств состоит и в том, что они могут взрываться при использовании и приводить к травмированию рук, лица и челюстно-лицевого аппарата. Кроме этого, альдегиды, которые образуются при нагревании пропиленгликоля и глицерина, являются сильными канцерогенами, способствующими развитию онкологических заболеваний.

Победить зависимость от курения, в том числе электронных сигарет, помогают в кабинетах отказа от курения. Работу с пациентами проводят врачи-психотерапевты", — пояснила Светлана Солдатова.

Гид потребителя

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