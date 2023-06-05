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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Эксперты проверили стабильность мобильной сети в Самаре

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В столице Самарской области информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало устойчивость интернет-соединения в сетях операторов большой четверки. Лидером по этому параметру стал МегаФон.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В рамках исследования специалисты агентства провели замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование проходило в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Самаре в общей сложности около 150 км. Маршрут включал как основные магистрали города, так и спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

Эксперты TelecomDaily проверили качественные параметры интернет-доступа. Один из которых — средний уровень задержки сигнала (Ping) описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Чем он ниже, тем быстрее проходит этот процесс. Если средний показатель Ping в городе составляет 114 Мс, то у МегаФона значение минимальное — 81 Мс.

Второй параметр, отражающий стабильность, — это загрузка эталонной страницы. В данном случае использовали страницу Кеплера, включающую все виды контента: изображение, видео и текст. Средняя успешность загрузки в Самаре приближается к 99%, а у МегаФона TelecomDaily зафиксировал максимальные 100%.

"Нам доверяет большинство самарцев — МегаФон лидирует по числу абонентов в регионе. Ежедневно клиенты загружают почти петабайт онлайн-данных, что соизмеримо с 250 тысячами фильмов в высоком разрешении. Чтобы регулярный рост трафика не сказывался на качестве связи, инженеры комплексно улучшают инфраструктуру: запускают новые телеком-объекты, ускоряют действующее оборудование и применяют дополнительные настройки для увеличения емкости сети. В фокусе внимания не только столица, но и другие города, например, Тольятти, Жигулевск, а также небольшие села с населением от 200 человек", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

С начала года оператор построил и модернизировал свыше 500 базовых станций в населенных пунктах 26 районов и в 9 городах области.

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