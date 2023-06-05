Эксперты проверили стабильность мобильной сети в Самаре

В столице Самарской области информационно-аналитическое агентство TelecomDaily исследовало устойчивость интернет-соединения в сетях операторов большой четверки. Лидером по этому параметру стал МегаФон.
В рамках исследования специалисты агентства провели замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование проходило в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Самаре в общей сложности около 150 км. Маршрут включал как основные магистрали города, так и спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.
Эксперты TelecomDaily проверили качественные параметры интернет-доступа. Один из которых — средний уровень задержки сигнала (Ping) описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Чем он ниже, тем быстрее проходит этот процесс. Если средний показатель Ping в городе составляет 114 Мс, то у МегаФона значение минимальное — 81 Мс.
Второй параметр, отражающий стабильность, — это загрузка эталонной страницы. В данном случае использовали страницу Кеплера, включающую все виды контента: изображение, видео и текст. Средняя успешность загрузки в Самаре приближается к 99%, а у МегаФона TelecomDaily зафиксировал максимальные 100%.
"Нам доверяет большинство самарцев — МегаФон лидирует по числу абонентов в регионе. Ежедневно клиенты загружают почти петабайт онлайн-данных, что соизмеримо с 250 тысячами фильмов в высоком разрешении. Чтобы регулярный рост трафика не сказывался на качестве связи, инженеры комплексно улучшают инфраструктуру: запускают новые телеком-объекты, ускоряют действующее оборудование и применяют дополнительные настройки для увеличения емкости сети. В фокусе внимания не только столица, но и другие города, например, Тольятти, Жигулевск, а также небольшие села с населением от 200 человек", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
С начала года оператор построил и модернизировал свыше 500 базовых станций в населенных пунктах 26 районов и в 9 городах области.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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