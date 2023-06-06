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Участников "Добро.Конференции — 2023" в Самаре познакомили с уникальными волонтерскими проектами

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 июня в Самаре стартовала всероссийская "Добро.Конференция — 2023". В первый день участники и гости мероприятия получили возможность познакомиться с уникальными добровольческими практиками и проектами, которые проводятся в Самарской области. Более 10 волонтерских организаций региона презентовали свои проекты и дали возможность участникам конференции попробовать себя в качестве волонтеров своих проектов.

С 5 по 10 июня Самара принимает у себя лидеров волонтерских, благотворительных и государственных организаций, университетов — всего в ней принимут участие 4500 человек, в том числе 700 руководителей Добро.Центров из всех регионов страны. На конференции обсудят внедрение в образовательные программы вузов социальной практики "Обучение служению", социализацию вернувшихся военнослужащих СВО, подготовку волонтеров ко Всемирному фестивалю молодежи, адресную помощь людям и многое другое.

Еще до официального открытия Добро.Конференции гостям предоставили возможность приобщиться к добровольчеству Самарской области. В течение дня на разных площадках областного центра действовала "полезная программа" от организаций региона, занимающихся развитием добровольчества и благотворительности.

"Участники конференции никогда не забывают о своем призвании, и оказывают помощь нуждающимся и в дни проведения конференции. На каждом нашем мероприятии мы стараемся организовать полезную программу, совмещая ее с образовательными занятиями. В Самаре много фондов и интересных практик, в которых с удовольствием приняли участие лидеры волонтёрского движения из всех регионов страны, а также партнеры и гости конференции", — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Для участников Добро.Конференции провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей и пошиву мешков-спальников для бойцов СВО, предоставили возможность помочь детям с инвалидностью и пенсионерам, отреставрировать книги и музейные экспонаты, помочь бездомным животным, очистить берег Волги и многое другое.

"Добровольчество в Самарской области — это масштабное движение, которое охватывает большинство социальных сфер жизни. И с каждым годом количество волонтеров увеличивается. Но вместе с этим растет и качество добровольческих проектов. Безусловно, это становится возможным благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Все больше проектов, которые зародились в регионе, масштабируются по всей стране. Это и проект по восстановлению исторических зданий "Том Сойер Фест", и проект Самарского центра развития добровольчества по помощи бойцам СВО. Мы рады, что у нас есть возможность поделиться опыт с коллегами из других регионов нашей страны", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Своими практиками с участниками и гостями конференции поделились общественный культурно-социальный фонд "Звезда и Лира", Самарский Дом Молодежи, благотворительные фонды "ЕВИТА" и "Личное участие", молодежное сообщество "ЗаВолгу", добровольцы проекта "Том Сойер Фест", "Центр поиска пропавших людей Самарской области", "Самарский центр развития добровольчества", Самарская региональная общественная организация "Свежий ветер", Самарская региональная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив "Лига молодых", Движение по помощи животным "Лапа" и стационар для временно безнадзорных животных "ФлагманВет".

Организаторами "Добро.Конференции — 2023" выступают Ассоциация волонтерских центров, Добро.ру, правительство Самарской области при поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Росмолодежи.

 

Добро.Конференция — ежегодное событие платформы ДОБРО.РФ с участием Добро.Центров. Инфраструктура Добро.Центров развивается по федеральной социальной франшизе. По итогам заседания государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 22 декабря 2022 года, развитие инфраструктуры Добро.Центров вошло в перечень поручений для глав субъектов. Добро.Центры будут открыты в каждом городе России. Конференция объединяет представителей Добро.Центров, волонтерского движения, благотворительности, гражданских и социальных инициатив из всех регионов страны для разработки стратегических подходов к развитию сектора, формирования современных профессиональных навыков социально ориентированных НКО, открытия новых Добро.Центров и вовлечения всех желающих в экосистему добрых дел.  
Информационные партнеры: MAER, Агентство социальной информации, Бизнес и Общество, Добро.Журнал, SDG Media, ВольгаНьюс, Медиахолдинг "СОВА".

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