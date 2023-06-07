Общественный центр Сбера в Поволжье стал победителем международной премии "Экологическая культура. Мир и согласие"

Общественный центр Сбера в Поволжье признан лучшим в номинации "Экопросвещение" международной премии "Экологическая культура. Мир и согласие". Победителей определяли эксперты неправительственного экологического Фонда имени В. И. Вернадского. Церемония награждения состоялась в Москве во Всемирный день охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Общественный центр Сбера — это открытая городская площадка, где любой желающий может проводить мероприятия социальной или экологической направленности, обсуждать ESG-инициативы, реализовывать проекты. Здесь встречаются бизнесмены, студенты, представители власти и общественники, чтобы воплощать в жизнь самые яркие идеи. Это первый и единственный общественный центр Сбера подобного типа. И он первый прошёл сертификацию на соответствие "зелёным" стандартам по российской технологии аудита Green Office Awards 2022. При оформлении центра использовались материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в Общественном центре создана безбарьерная среда.

Вся деятельность центра направлена на внедрение принципов рационального использования природных ресурсов и продвижение ESG-ценностей. Мероприятия, которые проходят на территории "зелёного" офиса, позволяют вовлекать в решение экологических вопросов большое количество людей.

"Мы открыли Общественный центр Сбера всего два года назад. За это время Центр уже стал настоящей точкой притяжения: проведено почти 700 ESG-мероприятий, в которых в очном и онлайн-формате приняли участие порядка 800 000 человек. Мы планируем и дальше помогать людям, болеющим душой за экологию, воплощать в жизнь общественно полезные проекты, развивать экологическую культуру и социальную ответственность горожан", — рассказал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Международный проект "Экологическая культура. Мир и согласие" реализуется с 2012 года. Организатор — "Неправительственный экологический Фонд имени В. И. Вернадского". Цель проекта — популяризация и поощрение проектов, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры. Ежегодно определяются победители в 6 номинациях: "Экообразование", "Экопросвещение", "Гражданские экоинициативы", "Рупор экологии: СМИ", "Устойчивый бизнес", "Экотуризм". В 2023 году было направлено 700 заявок из 68 регионов России и стран СНГ.