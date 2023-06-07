В видеосервисе Wink доступна для просмотра запись концерта "Классика на Дворцовой", который состоялся на главной петербургской площади 27 мая 2023 года. Фестиваль впервые прошел в статусе Национального события России. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступил "Ростелеком".
В этом году уникальный гала-концерт, соединяющий классическую музыку, танцевальное искусство и современные технологии, посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Представление под открытым небом продолжалось полтора часа. За это время Дворцовую площадь посетили более 350 тыс. зрителей, а публикации о событии в соцсетях собрали 7 млн просмотров. Присоединиться к празднику поклонники классики со всей России могли в прямом эфире телеканала "Всё ТВ" в Wink.
Теперь все эмоции и краски этого вечера возвращаются: посмотреть запись гала-концерта в специальном разделе видеосервиса Wink можно бесплатно в любое время.
Шедевры классической и эстрадной музыки для зрителей исполнили сопрано Нина Минасян, меццо-сопрано Юлия Маточкина, Анна Горячева и Екатерина Сергеева, теноры Липарит Аветисян, Сергей Романовский и Ованнес Айвазян, баритон Томмазо Бареа. Над Дворцовой площадью звучала музыка в исполнении аккордеониста Петра Дранги и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижера Дениса Власенко. Всего в этот вечер на сцену вышли 262 артиста. Создавать неповторимую атмосферу музыкального праздника в историческом сердце Петербурга им помогали технологичные видеоэкраны общей площадью 500 кв. метров.
За танцевальную часть проекта отвечали артисты Театра балета им. Л. Якобсона и Балета Аллы Духовой "ТОДЕС", а также команды танцевально-спортивного клуба "Дуэт" (Пермь) и формэйшн "Вера" (Тюмень).
В свободном доступе в Wink также можно посмотреть как записи "Классики на Дворцовой" прошлых лет, так и фильмы "Лучшее" и "Закулисье" — избранные номера звезд мировой оперы разных лет и эксклюзивные материалы о проекте.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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