16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт ул. Авроры завершится в этом году На ремонт двух дорог в Кинельском районе выделили 235 млн рублей Трассу "Самара-Бугуруслан" отремонтирует "Хрипунов и К" Определилась компания на проектирование второго этапа строительства Южной обводной дороги Самолеты из Курумоча начнут летать в Тобольск

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Вернуться в классику: в видеосервисе Wink доступна запись музыкального шоу "Классика на Дворцовой — 2023"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В видеосервисе Wink доступна для просмотра запись концерта "Классика на Дворцовой", который состоялся на главной петербургской площади 27 мая 2023 года. Фестиваль впервые прошел в статусе Национального события России. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступил "Ростелеком".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В этом году уникальный гала-концерт, соединяющий классическую музыку, танцевальное искусство и современные технологии, посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Представление под открытым небом продолжалось полтора часа. За это время Дворцовую площадь посетили более 350 тыс. зрителей, а публикации о событии в соцсетях собрали 7 млн просмотров. Присоединиться к празднику поклонники классики со всей России могли в прямом эфире телеканала "Всё ТВ" в Wink.

Теперь все эмоции и краски этого вечера возвращаются: посмотреть запись гала-концерта в специальном разделе видеосервиса Wink можно бесплатно в любое время.

Шедевры классической и эстрадной музыки для зрителей исполнили сопрано Нина Минасян, меццо-сопрано Юлия Маточкина, Анна Горячева и Екатерина Сергеева, теноры Липарит Аветисян, Сергей Романовский и Ованнес Айвазян, баритон Томмазо Бареа. Над Дворцовой площадью звучала музыка в исполнении аккордеониста Петра Дранги и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижера Дениса Власенко. Всего в этот вечер на сцену вышли 262 артиста. Создавать неповторимую атмосферу музыкального праздника в историческом сердце Петербурга им помогали технологичные видеоэкраны общей площадью 500 кв. метров.

За танцевальную часть проекта отвечали артисты Театра балета им. Л. Якобсона и Балета Аллы Духовой "ТОДЕС", а также команды танцевально-спортивного клуба "Дуэт" (Пермь) и формэйшн "Вера" (Тюмень).

В свободном доступе в Wink также можно посмотреть как записи "Классики на Дворцовой" прошлых лет, так и фильмы "Лучшее" и "Закулисье" — избранные номера звезд мировой оперы разных лет и эксклюзивные материалы о проекте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2