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Общество

В День России в Самаре пройдет парад на воде Aqua weekend

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 июня 2023 года пройдет второй крупнейший и единственный в России парад на Волге, собирающий владельцев водного транспорта со всей России, блогеров, артистов, СМИ и активных жителей Самарской области. Мероприятие состоится при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

В День России участники парада пройдут на различных судах и плавсредствах по акватории Волги с флагами Российской Федерации и пристанут к пляжу Малибу, где пройдет торжественная программа.

Второй год мероприятие поддерживают самарские производители различных отраслей, производитель самолетов-амфибий, федеральные радиостанции, региональное телевидение и печатные издания. В прошлом году мероприятие собрало более 5000 человек.

"Главная цель мероприятия — это развитие внутреннего туризма, популяризация активного отдыха и спорта на Волге и создание культурного сообщества на воде", — сообщают организаторы.

В этом году в мероприятии примут участие более 10 000 участников со всей страны. Жителей и гостей региона ждет насыщенная развлекательная программа: арт- и фотозоны, различные мастер-классы, выступления музыкальных групп, пенная вечеринка.

Место проведения: пляж Малибу (можно добраться на переправе с 8-й просеки c 10.00 до 21.00).

Начало мероприятия — в 12:00.

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