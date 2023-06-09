В выходные в Самарской области пройдут дожди с грозами

В ближайшие выходные, с 10 по 12 июня, в Самарской области ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 9 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

10 июня в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер южный, 7…12 м/с, температура воздуха +10…+15 °C. Днем возможен кратковременный дождь, местами гроза, град. ветер Северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы15-20 м/с. Температура воздуха +23…+28 °C

В воскресенье, 11 июня, и ночью, и днем в Самарской области прогнозируется облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +18…+23 °C, на юго-востоке области до 28°C.

12 и 13 числа сохранится облачная и дождливая погода, возможны грозы. Ветер северный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +7…+12 °C, в дневные +18…+23 °C.