В Самарской области нелегальные кредиторы чаще всего работают под видом комиссионных магазинов

В Самарской области за I квартал 2023 года обнаружено 8 нелегальных кредиторов. Организации предоставляли займы гражданам, не имея специального разрешения Банка России на такую финансовую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В регионе нелегальные кредиторы чаще всего выдавали себя за комиссионные магазины, но фактически они предоставляли услуги ломбардов. При этом они не состояли в государственном реестре ломбардов Банка России. Наряду с торговлей бывшими в употреблении товарами они предлагали гражданам услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог имущества. Деньги клиенту передавались не после продажи товара, принятого на комиссию, а в день обращения в комиссионный магазин.

"В действительности такая организация может продать "залог" в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо этого гражданину дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит он обратился не в ломбард", - отмечается в сообщении.

Прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию". На сайте также есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Банк России обновляет этот перечень ежедневно.

Стоит быть осторожным, если займы предлагают физические лица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Это запрещено законом. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

"У нелегального кредитора цель — не получить прибыль за счет возврата долга с процентами, а создать такие условия, чтобы заемщик не исполнил договор, просрочил платежи, — объясняет управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. — Затем нелегальный кредитор обращается в суд, чтобы наложить арест на имущество и реализовать залог — квартиру или автомобиль заемщика. В этой ситуации суд, как правило, встает на сторону кредитора, так как деньги получены в рамках гражданско-правового договора".