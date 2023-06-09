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Общество

Самарская область стала лидером по активности участников в отборочном этапе фестиваля ФормART

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определены победители отборочного этапа IV сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART", на участие в котором было подано 178 заявок. Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 32 заявки.

На втором месте по количеству заявившихся участников — Республика Татарстан и Кировская область (по 18 заявок от каждого региона).

Напомним, фестиваль стрит-арта "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В Самарской области "ФормART" пользуется популярностью и поддерживается на уровне Правительства региона. Выражая благодарность за творческий подход и активную позицию участникам фестиваля, Глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что общественные пространства, дворовые территории в губернии благоустраиваются благодаря национальным проектам, инициированным Президентом Владимиром Путиным, а уличные полотна, создаваемые самарскими художниками –участниками фестивалей, становятся дополнительным украшением.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. И ключевой темой для работ фестиваля "ФормART" в этом году стала "Сила знаний". Профессиональным стрит-арт-художникам и художникам-любителям было предложено создать эскиз работы, отражающий роль учителей и наставников в жизни каждого человека, а также знаний и современных технологий как основы движущей силы развития общества.

По результатам оценки лучшими работами в регионах стали:
— Самарская область — "Открытие возможностей" (Дмитрий Горшков);
— Республика Башкортостан — "Зайнаб Абдулловна Биишева" (Валерия Иванова);
— Республика Марий Эл — "Проводник" (Илья Белов);
— Республика Мордовия — "Следуй за знанием" (Ангелина Волкова);
— Республика Татарстан — "Через тернии к звёздам" (Роман Фадеев);
— Удмуртская Республика — "Книга — немой учитель" (Трусова Татьяна);
— Чувашская Республика — "Учитель" (Станислав Маков);
— Пермский край — "Классика будущего" (Алексей Сендецкий);
— Кировская область — "Знания-космос" (Арсений Кифоренко);
— Нижегородская область — "Мой первый учитель" (Андрей Милавин);
— Оренбургская область — "АЗБУКА" (Дмитрий Сумбаев);
— Пензенская область — "Учиться у природы" (Никита Романов);
— Саратовская область — "Школа будущего" (Манучехр Вохидов);
— Ульяновская область — "Перевернутый урок" (Марат Петров).

Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль. За процессом создания работ можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения в августе 2023 года в г. Кирове. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

Организаторами также была предложена специальная номинация — "Киров 650", посвященная предстоящему в 2024 году юбилею города. По результатам первого этапа в специальную номинацию "Киров 650" подано 13 работ, в числе которых есть регионы, не входящие в состав Приволжского федерального округа. Так, например, заявки на участие поступили от художников Москвы и Ростова. Победители специальной номинации будут опубликованы на сайте фестиваля в июне.

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