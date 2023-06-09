Тольяттиазот поможет возвести часовню в Ставропольском районе

ТОАЗ оказал содействие православному Приходу храма в честь Воскресения словущего сельского поселения Ягодное Ставропольского района. Завод передал настоятелю прихода протоиерею Игорю Баранецкому строительные материалы. Они послужат основой для возведения часовни в честь Александра Невского на территории детского лагеря при православной школе.

Приходская школа "Благовест" работает с 2016 года. В ней учатся дети не только из с. п. Ягодного, но и из Тольятти. Учебное заведение посещают школьники из приемных и малообеспеченных семей. Храм оказывает им благотворительную помощь и всестороннюю поддержку. В ближайшее время для этих ребят планируется строительство школьного лагеря, который будет действовать на постоянной основе. Здесь же будет возведена часовня.

Тольяттиазот поддерживает местные религиозные учреждения: в 2022 году средства на благоустройство территории получил Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь с. Винновка, была оказала помощь в проведении строительных работ в Поволжском православном институте им. Святителя Алексия Московского.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

—Тольяттиазот всегда откликается на общественно значимые проекты и инициативы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Строительство детского лагеря при храме заложит основу для духовно-нравственных ценностей маленьких прихожан и поможет сохранить лучшие православные педагогические традиции. ТОАЗ и дальше будет поддерживать благие начинания и реализовывать проекты для развития региона присутствия.