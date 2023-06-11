Самара готова к уникальному пиротехническому спектаклю в честь Дня России

Ярчайшее культурное событие этого лета — фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ" — стартовал сегодня, 11 июня. С 13:00 в летнем театре Струковского сада проходит отборочный этап фестиваля, а уже завтра, 12 июня, Самара превратится в настоящий центр музыки, света и звука. В этом году организаторы удивят гостей уникальным и прогрессивным шоу, которое точно запомнится каждому.

Гранд-финал всероссийского фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ" встречает гостей на главной площади города 12 июня, в День России, с 14:00. На сцену пл. Куйбышева выйдут Люся Чеботина, Ramil", Гарик Сукачев, Дмитрий Маликов, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, группа "Зверобой", победитель "САМ.ФЕСТ-2022" группа "Двадцать", а также суперфиналисты фестиваля этого года.

Сердцем фестиваля станет сцена. В этом году грандиозная фестивальная конструкция, созданная молодым и талантливым российским художником Владимиром Ерешко, является настоящим арт-объектом, который, восхищая своей красотой и оригинальностью, базируется на вдохновении русской культурой, природой и красотой Самарской земли. Центральным элементом сцены станет Ладья, олицетворяющая путь к новым горизонтам и возможностям. Размер сценического комплекса — почти 65 метров. При его создании были использованы самые современные технологические решения и оборудование отечественного производства.

Одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедийное шоу, которое впервые состоится на фасаде здания Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. 12 июня в 22:45 крыша театра, как по волшебству, превратится в площадку для пиротехнического спектакля, который будет реализован компанией "Пиротехнические дворы Петергофа", одной из старейших пиротехнических фирм России, существующих с 1989 года. На протяжении многих лет огромное количество значимых событий прошло в сопровождении фейерверков, проведенных их специалистами: юбилейные торжества в честь 850-летия Москвы, 300-летия Санкт-Петербурга, 750-летия Калининграда, 1000-летия Казани, а также множество других праздников и торжеств.

Пиротехническое шоу пройдет совместно с самарской командой Пиротехнического театра "Волжские салюты".

Фасад театра станет холстом для удивительных и необычных сюжетов 3D-mapping шоу. Проекция, посвященная Дню России, будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами, создавая атмосферу волшебства и грандиозного захватывающего финала фестиваля. Каждый элемент шоу был тщательно продуман и разработан командой "Лазермастер", которая уже 25 лет успешно создает и организовывает мультимедиа шоу, воплощая в жизнь самые яркие творческие идеи: фестиваль света "Ночь Света" — 3D mapping на Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге; 3D-mapping, посвященный 100-летию Мурманска; мультимедиа-спектакль в Псковском Кремле, посвященный 350-летию Петра I, и многие другие удивительные шоу.

С момента основания фестиваля "САМ.ФЕСТ" все технические решения оргкомитет доверяет своей команде продакшена — настоящим профессионалам в своем деле. Возглавляет команду технический директор фестиваля Алексей Крупянов, за плечами которого множество значимых проектов, таких как: бал выпускников "Алые паруса", фестиваль "Нашествие", международный фестиваль оперы и балета "Херсонес", фестиваль Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор"; всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов", мастерская управления "Сенеж". Алексей Крупянов также является техническим директором Филиппа Киркорова, сольных концертов SHAMAN и спортивно-театрализованного шоу Светланы Хоркиной "Возрождение".

Благодаря профессионализму и сплоченной работе команд, которые на протяжении всего периода подготовки к мероприятию успели стать одной большой семьей, удается создать невероятную атмосферу праздника и радости для всех участников и гостей мероприятия. Именно поэтому с каждым годом фестиваль становится еще лучше и привлекает все больше людей со всей России.

Гранд-финал всероссийского фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ" стартует 12 июня в 14:00 на площади Куйбышева г. Самары. Вход свободный.

Справочно о гранд-финале всероссийского фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ":

— общая длина сценической конструкции — 65 м;

— для обеспечения качественного и лучшего звучания по всей площади будет использовано более 200 кВт звука;

— чтобы сделать неповторимую и красивую картинку на сцене будет использовано 450 кв. м экранов;

— для создания светового шоу — около 200 как ламповых, так и светодиодных световых приборов;

— будет использовано около 20 проекторов для создания интерактивного шоу на здание Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича;

— для размещения артистов будет построено 600 кв. м тентовых конструкций.

Следить за новостями фестиваля и ознакомиться с правилами можно на сайте www.samfest.ru.

Организатор фестиваля компания NCA — одно из крупнейших концертных агентств России.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.