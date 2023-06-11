Врач-педиатр из Самары обратилась к юным жителям региона

Доцент кафедры детских болезней СамГМУ, врач-педиатр консультативно-диагностической поликлиники педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Надежда Кольцова обратилась к юным жителям региона.

"Ты растешь, учишься, занимаешься спортом и музыкой, осваиваешь гаджеты и современные технологии, закладывая основу завтрашних свершений. К сожалению, одна вредная привычка курение — может свести на нет все твои усилия, усилия твоих родителей, педагогов и врачей.

Что необходимо знать о никотиновой зависимости?

Алкалоид никотин в природе содержится в листьях и стебле табака, защищая растение от насекомых. При воздействии никотина на ацетилхолиновые рецепторы нервной системы у насекомых возникают сильные судорги и гибель. Это объясняет и плохую переносимость человеком первых затяжек сигаретой: головокружение, тошнота, сердцебиение, слабость, головная боль отмечаются почти у всех начинающих как сигнал организма: "НЕ НАДО!".

При длительном воздействии никотина организм пытается изо всех сил защищаться от яда, увеличивая количество и снижая чувствительность ацетилхолиновых рецепторов нервной системы путем синтеза антихолиновых ферментов. Поэтому курильщики постоянно повышают дозу никотина для получения желаемого эффекта, а при попытке отказа от табака наступает тяжелая ломка.

Употребление никотина уже через 10 секунд после вдыхания дыма начинает воздействовать на нейроны, заставляя мозг вырабатывать такие вещества, как норадреналин, серотонин, дофамин, гамма-аминомасляную кислоту. Вот почему у человека развивается не только психологическая, но и прежде всего физиологическая зависимость от табакокурения. Без никотина зависимые люди испытывают целый ряд негативных эмоций: от раздражительности и признаков депрессии до сложностей с концентрацией внимания.

Все молодые люди хотят хорошо выглядеть. НО! Курение вызывает такие явные дефекты внешности, как некрасивый темный "налет курильщика" на зубах. Это обусловлено наличием в сигаретном дыме более 4000 токсических соединений, влиянием на слизистую оболочку полости рта высокой температуры — 300 °С у тлеющего табака, до 1000 °С в момент затяжки, — нарушением кровоснабжения десен, повышением содержания патогенных микробов в полости рта.

Дальше события могут развиваться по более печальному сценарию: болезни десен и парадонта, грибковые поражения слизистой оболочки, злокачественные новообразования, — на фоне курения эти заболевания имеют табака на слизистую, но и угнетающего воздействия на местный и общий иммунитет.

Особенно огорчают молодых людей проблемы с кожей. Токсины и яды табачного дыма оказывают как непосредственное патогенное воздействие на эластин и коллаген кожи, вызывая преждевременные морщины, так и опосредованное сосудосуживающее действие, из-за чего кожа становится тусклой, нездоровой. Доказан вклад табака в развитие таких серьезных заболеваний кожных покровов, как псориаз, акне, телеангиэктазии и даже рак кожи.

Но самый доказанный ущерб курение наносит дыхательной системе. Среди опасных соединений в сигаретном дыме не только никотин, но и:

— окись углерода (вытесняет и замещает кислород в крови),

— цианистый водород,

— смолы,

— свободные радикалы (вызывающие преждевременное старение клеток и тканей),

— металлы (цинк, никель) и другие вредные вещества (до 4 тысяч!).

На стенках воздухоносных путей оседает табачный деготь, постепенно вызывая воспаление, а затем атрофию мерцательного эпителия (ресничек), ухудшая самоочистительную функцию дыхательных путей. Из-за этого у курильщиков возникают такие заболевания, как хронический ринит, синусит, ларингит, бронхит. Возрастные изменения приводят к снижению функции дыхания и у некурящих (такой показатель, как объем форсированного выдоха после 30 лет за год снижается на 20 мл), а у курящих — на 50 мл в год, вызывая развитие хронической бронхиальной обструкции.

Не следует думать, что, заменив обычные сигареты электронными или вейпами, человек не подвергается вредному воздействию табака. В картидже электронных сигарет содержится все тот же убийственный никотин, просто изменяется способ доставки вредных веществ в организм.

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 5-10 минут. Что важнее: твое здоровое будущее или целый "букет" заболеваний и зависимость от табака?", — говорит врач.