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Сотовая связь Транспорт и связь

ИТ-сервисы Мазда Мотор Рус разместились в защищенном облаке билайн

13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) предоставил пул вычислительных ресурсов для официального российского дистрибьютора автомобилестроительной корпорации, выпускающей автомобили "Мазда". Выбор в пользу облака был продиктован необходимостью локализовать ИТ-инфраструктуру на территории РФ с учетом требований 152-ФЗ "О персональных данных". Помимо этого, компанию обеспечили отказоустойчивой масштабируемой инфраструктурой с резервным копированием и круглосуточной онлайн поддержкой.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Для соблюдения законодательства компании необходимо было в кратчайшие сроки развернуть большое количество серверных мощностей, соответствующих требованиям регуляторов. При этом в Мазда Мотор Рус понимали, что построение собственного защищенного сегмента требует существенных финансовых вложений и времени. Капитальные затраты на покупку собственного оборудования и найм дополнительных специалистов для его обслуживания не соответствовали стратегии развития компании. Поэтому приняли решение арендовать вычислительные ресурсы у сервис-провайдера по модели Инфраструктура как услуга (IaaS).

В ходе проекта команда облачного провайдера помогла не только с миграцией ИТ-сервисов, но и связала ИТ-инфраструктуры Мазда Мотор Рус и головного офиса, организовала отказоустойчивый механизм резервного копирования данных, а также предоставила свою экспертизу в области ИБ.  

Александр Загрудный, директор по информационным технологиям Мазда Мотор Рус:
"При выборе облачного провайдера мы особое внимание уделяли вопросам информационной безопасности и защите клиентских данных в облаке, в частности,      соответствию требованиям законодательства по обработке и хранению ПД. Специалисты beeline cloud предоставили необходимую экспертизу".

Сергей Кондратьев, коммерческий директор beeline cloud:
"Сегодня многие представительства зарубежных брендов столкнулись с задачей максимально быстрого переноса ИТ-инфраструктуры в облака, и мы стараемся предложить отлаженный механизм миграции, учитывая особенности крупных заказчиков. Понимая специфику и пожелания такого известного и крупного заказчика как Мазда Мотор Рус, мы подобрали набор решений, которые, c одной стороны, увеличивают быстродействие ИТ-сервисов в полностью защищенном сегменте, а, c  другой, позволяют их развивать".

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