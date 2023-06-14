Самарцы проявили интерес к валютам дружественных стран

Каждый шестой (17%) житель Самары готов попробовать вложения в валюты дружественных стран*, в большей степени это молодые люди в возрасте 18−30 лет. Такие данные следуют из исследования Сбера среди 11 тыс. россиян, проведенного в преддверии Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Россияне, которые готовы инвестировать капитал, уменьшили аппетит к доллару США и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран, показало исследование. В среднем попробовать инвестиции в валюты дружественных стран хотят 11,7% россиян. Под эти вложения респонденты готовы выделить 7,4% своего портфеля.

48% из этой группы рассматривают эти вложения как средство приумножения капитала, а 44% — хотят попробовать их и для сохранения, и для приумножения капитала. 8% стремятся таким образом капитал сохранить.

Наибольшей популярностью пользуется юань. Число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось более чем на 20% и составило 61,4%.

"Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро, — старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. — Существующие ограничения являются не единственным фактором снижения интереса к доллару и евро. Например, еще год назад, когда такие ограничения уже существовали, треть опрошенных все еще указывала, что рассматривают доллар как средство вложений. Сейчас доля таких людей сократилась вдвое. Помимо этого, в пользу роста интереса со стороны россиян к валютам дружественных стран говорит и то, что больше половины готово использовать их не только как возможность заработать, но и сохранить капитал. Таким образом, это не чисто спекулятивный интерес к этим валютам".

Исследование проводилось в мае–июне 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке. В опросе приняло участие 11 тыс. человек.