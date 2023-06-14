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Вице-президент Сбера Руслан Вестеровский: "Одна из главных задач, которые ставились, — сделать клиентский путь понятным и простым" Греф спрогнозировал рост российской экономики ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей Самарцы проявили интерес к валютам дружественных стран ВТБ: в 2023 году рынок привлеченных средств приблизится к 40 трлн рублей

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Вице-президент Сбера Руслан Вестеровский: "Одна из главных задач, которые ставились, — сделать клиентский путь понятным и простым"

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руслан Вестеровский, который последние шесть лет в статусе зампреда Банка России курировал кадровую политику регулятора, в марте покинул ЦБ и перешел в Сбер. В должности старшего вице-президента он руководит блоком "Управление благосостоянием", который объединяет брокерский бизнес, НПФ и страховые подразделения крупнейшего банка. В своем первом интервью в новом качестве Вестеровский рассказал Forbes о способах вовлечения инвесторов, бизнес-показателях блока через год после введения санкций и перспективах привлечения длинных денег в экономику. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

По словам Руслана Вестеровского, одна из главных задач, которые ставились в Сбере — сделать клиентский путь понятным и простым, чтобы можно было делать инвестиции в один клик в цифровом приложении. Чтобы клиент мог "бесшовно" переходить между нашими приложениями — "Сбербанк Онлайн" и "СберИнвестор".

"Другая цель — гармонизировать нашу полку инвестиционных продуктов. Когда выбор большой, сделать его сложнее. Так что задача — сделать так, чтобы инвестору, особенно массовому, не приходилось сравнивать 20 продуктов по доходности, горизонту инвестирования, рискам и т. д. В идеале это должно выглядеть так: заполняешь свой риск-профиль, проходишь тест, обозначаешь свои цели — и тебе предлагается тот продукт, который под это оптимально ложится. При этом продукты не должны друг друга каннибализировать", — поделился вице-президент Сбера.

Также приоритетная задача — вовлекать клиентов в использование продуктов персонального финансового менеджмента. Один из трендов Сбера — геймификация.

"Можно, например, давать "ачивки" (награды) за накопления в виде "СберСпасибо", награды за инвестиции выше бенчмарка, за переводы на благотворительность и так далее. Для молодых клиентов это хорошо работает, — рассказал в интервью Руслана Вестеровского. — Еще один челлендж связан с появившимися в связи с санкциями ограничениями по валютным инструментам. Мы должны сделать так, чтобы валютные инструменты — юаневые облигации, конвертируемые облигации наших эмитентов, которые переехали в российскую юрисдикцию, с привязкой дохода к доллару — у нас появились. Потому что инвестору из более высоких сегментов, конечно, нужна валютная диверсификация. Сейчас мы активно отрабатываем китайское направление и другие юрисдикции, чтобы такое предложение создать".

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