Новикомбанк и "Бауманка" поддержат НИОКР и развитие инноваций

Опорный банк Ростеха Новикомбанк и МГТУ им. Н. Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Цель соглашения — содействие развитию отечественных высокотехнологичных отраслей промышленности. Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Партнерство сторон будет направлено на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета, а также на развитие инноваций в высокотехнологичных отраслях в целях обеспечения технологического суверенитета страны.

Новикомбанк обладает многолетним успешным опытом в реализации программ содействия предприятиям промышленности, в том числе и НИОКР — самого сложного этапа разработки высокотехнологичной продукции. В рамках соглашения банк будет оказывать информационную поддержку для привлечения финансирования проектов, реализуемых "Бауманкой", в том числе — с использованием всего спектра мер государственной поддержки. Это приведет к снижению стоимости проектов и высвободит средства предприятий для их дальнейшего развития.

"Многолетняя экспертиза Новикомбанка в реализации государственных программ льготного кредитования предприятий в том числе на цели НИОКР, а также широкая база клиентов позволят нам поддерживать разработанные в МГТУ технические решения в приоритетных отраслях, где необходимо обеспечить безусловный технологический суверенитет. В первую очередь, речь идет о содействии развитию высокотехнологичных отраслей промышленности", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Среди приоритетных направлений научной деятельности МГТУ — исследования и разработки в области космических технологий, биомедицинская техника, наноинженерия, энергетика и энергоэффективность, вооружение и системы противодействия терроризму.

Результаты данной работы ложатся в основу создания новой перспективной техники и технологии.

"Мы рады развитию и расширению партнерских отношений с Новикомбанком, которые нацелены на поддержание работ в научно-исследовательской области и развитие стратегически важных отраслей промышленности. Для нас это еще одно направление сотрудничества с Госкорпорацией Ростех, с которой мы уже связаны давним и тесным партнерством в сфере подготовки кадров и реализации совместных научно-исследовательских проектов. Теперь, объединив усилия с опорным банком Ростеха, мы сможем увеличить количество проводимых НИОКР, что, в свою очередь, позволит быстрыми темпами достичь поставленных целей по развитию государственной экономики и обеспечению технологического суверенитета страны по ряду направлений науки, технологий и техники", — подчеркнул ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Несколько разработок университета представлены на площадке церемонии подписания соглашения — Территории инноваций. Это специальная зона ПМЭФ-2023 для презентации разработок в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций. В частности, разработка МГТУ им. Н. Э. Баумана — промышленный комплекс для селективного лазерного плавления СЛП-250 — создает кружки из авиационного алюминия с логотипом ПМЭФ-2023. Уникальная геометрия изделий получена за счет применения аддитивных технологий, чего не добиться традиционными методами — литьем, штамповкой и прокаткой.

"Действительно, аддитивные технологии крайне востребованы там, где высока потребность в изделиях сложной геометрии. В первую очередь, это приборостроение и авиастроение. Особенно актуально это сейчас, в условиях необходимости проведения реверсивного инжиниринга и реализации стратегической цели государства — структурной трансформации экономики. Именно поэтому мы предлагаем включить инновационную продукцию, созданную с применением аддитивных технологий, в разработанную правительством РФ таксономию проектов структурной адаптации. Это позволит производителям привлекать финансирование на льготных условиях", — прокомментировала Елена Георгиева.