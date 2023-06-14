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В Сбере ожидают роста кредитования компаний на 13-15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпоративное кредитование в России по итогам года вырастет на 13-15%, основными драйверами здесь стали рост экономики, улучшение условий кредитования и замещение иностранных ссуд, поделился прогнозом с РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

"Мы ожидаем рост рынка корпоративного кредитования на 13-15%, наша рыночная доля в кредитовании составляет около 32%, мы и дальше планируем ее удерживать", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Попов отметил, что рост корпоративного кредитования обеспечивается положительным темпом роста ВВП, общим трендом по снижению ставок, хоть и медленным, а также выбыванием иностранного финансирования и необходимостью его замещения.

Банк России во вторник повысил прогноз по росту кредитования компаний в текущем году до 9–13% с 8–12%.

В кулуарах ПМЭФ зампред правления банка Анатолий Попов заявил, что Сбербанк видит стабильный интерес инвесторов и компаний к цифровым финансовым активам, в третьем квартале текущего года откроет доступ физлицам к своей платформе по их выпуску и обороту.

Сбербанк в июле прошлого года провел первую сделку по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на своей платформе, а уже в конце года выпустил ЦФА на золото.

"Рынок ЦФА находится на стадии формирования в России, но мы видим стабильный интерес и у инвесторов, и у компаний, заинтересованных в привлечении средств", - сказал Попов журналистам.
Зампред правления Сбербанка напомнил, что у банка есть собственная платформа цифровых активов. При этом доступ к этим активам пока есть только у корпоративных клиентов. "В третьем квартале мы дадим доступ и физическим лицам", - сказал он.

По словам Попова, цифровые финансовые активы сейчас имеют очень нишевый спрос, так как инструмент для рынка новый. "Тем не менее, мы понимаем потенциал продукта и смотрим на другие рыночные активы, которые могут быть базой для выпуска ЦФА", - добавил он.

Сбербанк считает возможным несколько ослабить ограничения для компаний на вывоз наличной валюты из РФ в рамках внешнеторговых операций, в стране ее накоплено достаточно, заявил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в рамках ПМЭФ.

"Введенные валютные ограничения позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности в стране. Считаем возможным несколько ослабить ограничения на вывоз наличности юридическими лицами", - прокомментировал Попов вопрос о внешнеторговых операциях.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом наличную валюту свыше этой суммы разрешено вывозить за рубеж госкорпорации ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно направить в Банк России уведомление о планируемой операции.

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