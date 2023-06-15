На территории горбольницы № 6 в Самаре появится врачебная амбулатория

В Советском районе Самары идет строительство модульного здания, где разместится новое подразделение городской больницы № 6 — врачебная амбулатория на 300 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Корпус площадью 500 кв. м будет построен с применением быстровозводимых модульных конструкций. Сегодня завершен монтаж металлического каркаса, впереди — устройство кровли и фасада будущей амбулатории. Строительство ведется за счет средств областного бюджета.
"За последние годы — с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи, КТ-центра и Амбулаторного центра для оказания помощи пациентам с COVID-19, — назрела необходимость в создании дополнительных площадей, где будет организован прием амбулаторных пациентов. В новой врачебной амбулатории разместятся врачи общей практики и участковые терапевты, а также врач-гинеколог. Узкие специалисты продолжат прием в поликлинике на улице Советской Армии, 56, — пояснил главный врач Самарской городской больницы № 6 Расим Шамсудинов. — В новом подразделении пациенты будут проходить профилактические осмотры и первый этап диспансеризации, консультироваться с врачами и наблюдаться в рамках диспансерного наблюдения. Работа будет организована в соответствии с методами бережливого производства".
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров