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Здравоохранение Общество

На территории горбольницы № 6 в Самаре появится врачебная амбулатория

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары идет строительство модульного здания, где разместится новое подразделение городской больницы № 6 — врачебная амбулатория на 300 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Корпус площадью 500 кв. м будет построен с применением быстровозводимых модульных конструкций. Сегодня завершен монтаж металлического каркаса, впереди — устройство кровли и фасада будущей амбулатории. Строительство ведется за счет средств областного бюджета.

"За последние годы — с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи, КТ-центра и Амбулаторного центра для оказания помощи пациентам с COVID-19, — назрела необходимость в создании дополнительных площадей, где будет организован прием амбулаторных пациентов. В новой врачебной амбулатории разместятся врачи общей практики и участковые терапевты, а также врач-гинеколог. Узкие специалисты продолжат прием в поликлинике на улице Советской Армии, 56, — пояснил главный врач Самарской городской больницы № 6 Расим Шамсудинов. — В новом подразделении пациенты будут проходить профилактические осмотры и первый этап диспансеризации, консультироваться с врачами и наблюдаться в рамках диспансерного наблюдения. Работа будет организована в соответствии с методами бережливого производства".

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