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Билайн и правительство Самарской области объединят усилия для развития цифровой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и Правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Документ был подписан первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым и президентом ПАО "ВымпелКом" Рашидом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума.

Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов.

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан. Также соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов "умного города".

Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, созданию и развитию новых сервисов с использованием возможностей "интернета вещей", облачных технологий, сервисов информационной безопасности, в том числе защите от проникновений и DDoS атак, таргетированных смс-рассылок, решений по аудио- и видеоаналитике, направленных на повышение качества обслуживания граждан, и др.

Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения ПАО "ВымпелКом": "В фокусе данного соглашения будет дальнейшая цифровизация как городов, так и населенных пунктов, а также использование информационно-телекоммуникационных решений для развития инфраструктуры на всей территории Самарской области. В регионе мы улучшили качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE и увеличили надежность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi. В мае мы завершили рефарминг в Тольятти, и жители города уже заметили положительный эффект от проведенных работ — рост скорости мобильного интернета на 30%. Работы по расширению возможностей сети 4G на оставшихся территориях идут полным ходом и будут окончены до конца года".

Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области: "Жители Самарской области уже смогли по достоинству оценить преимущества цифровой трансформации в сфере предоставления государственных услуг, в области социального обслуживания и здравоохранения. Сегодня огромные, поистине безграничные перспективы для развития технологий и повышения качества жизни людей открывают возможности искусственного интеллекта. Уверен, что соглашение между Правительством Самарской области и ПАО "ВымпелКом" ускорит внедрение новых цифровых решений в различные отрасли промышленности, будет способствовать созданию новых направлений в экономике, а также сделает жизнь людей в регионе еще более комфортной и безопасной".

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