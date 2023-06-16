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IRONSTAR в Самаре: соревнования триатлонистов пройдут при поддержке Tele2

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области стала партнером соревнований по триатлону для профессионалов и любителей циклических видов спорта IRONSTAR. Оператор проведет онлайн-трансляцию мероприятий в Самаре и покажет в прямом эфире, как спортсмены проходят этапы состязаний. Tele2 также поможет атлетам сделать эффектные фото на память после преодоления дистанций.

Мероприятия в рамках спортивного фестиваля IRONSTAR пройдут в Самаре 16 и 17 июня. В своих бренд-зонах и на главных экранах площадки Tele2 запустит прямые трансляции, что позволит увидеть соревнования без необходимости перемещаться физически на все точки дистанции. Гостям и болельщикам фестиваля будет удобно следить за яркими событиями и результатами любого участника на всех локациях. Трансляция начнется в день основных соревнований 17 июня в 6:40 утра в официальной группе IRONSTAR и продлится до вечера.

Болельщики смогут в реальном времени наблюдать за прохождением всех этапов триатлона — достаточно будет подключиться к камере и следить за результатами "своего" спортсмена в режиме онлайн прямо на смартфоне. Также оба дня соревнований на интерактивных площадках оператора будут работать удобные зоны отдыха со специальными зарядными станциями для смартфонов всех посетителей фестиваля.

Tele2 не просто поддерживает активные и спортивные мероприятия, но и меняет правила в рамках проекта IRONSTAR. После соревнований триатлеты обычно приобретают фотографии, которые сделаны во время прохождения дистанций, а Tele2 предлагает своим клиентам бесплатно скачать фото. Для этого необходимо будет применить специальный промокод при скачивании. Кроме того, оператор предусмотрел установку тематической фотозоны, где гости смогут фотографироваться на память о спортивном событии. Участники — с итоговым временем на дистанции, болельщики — со словами поддержки. Благодаря мобильному интернету от Tele2 снимки сразу отправятся всем желающим на электронную почту или в мессенджеры. 

Кроме того, действуя по другим правилам, Tele2 учредила дополнительную номинацию и наградит спортсменов за самый быстрый старт.

С июня по октябрь соревнования серии IRONSTAR также пройдут в Завидове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Закрытие масштабного спортивного фестиваля состоится 8 октября в Сочи.

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