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Новикомбанк предоставит ОАК льготное финансирование на 32 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует для Объединенной авиастроительной корпорации льготное финансирование с целью исполнения текущего контракта по поставке авиационной техники. Средства в размере 32 млрд рублей будут выданы под поручительство Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Банк предоставит Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) кредит под поручительство Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ № 492 от 31 марта 2021 года.

"Развитие авиационной промышленности — один из приоритетов работы Новикомбанка. Мы предоставляем доступное финансирование ключевым предприятиям, разрабатывающим актуальные технологии и компоненты для наращивания инновационного потенциала отрасли. Новикомбанк уже на протяжении долгих лет сотрудничает с ОАК и всегда готов организовать финансовое сопровождение масштабных проектов Корпорации", — рассказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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