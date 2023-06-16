В ГТРК "Самара" рассказали о современном телевидении, сочетающем творческие идеи и самые актуальные технологические решения

С момента запуска телевещания в нашей губернии прошло 65 лет. За эти годы электронные СМИ пережили уже несколько технических революций: от черно-белого изображения к цветному, появление видеозаписи, переход на цифровые технологии всех этапов производства от подготовки контента до выхода в эфир. И, наконец, рождение современных мультимедийных СМИ, объединивших интернет, телевидение и радио.

Стремление постоянно осваивать что-то новое, следить за актуальными тенденциями индустрии — то что отличает каждого, кто приходит работать в технические подразделения компании. Внедрение нового оборудование происходит стремительными темпами.

ГТРК "Самара" первой среди региональных компаний страны шагнула в цифровую эру: именно на территории нашей губернии впервые в стране было запущено полноценное вещание первого мультиплекса с региональными врезками на всех ресурсах ВГТРК.

С учетом новейших требований вся система подготовки программ была реконструирована, включая три студии.

Инженеры практически с нуля разработали оригинальный проект с использованием технологий и оборудования ведущих производителей. Над дизайном работали лучшие специалисты отрасли.

Главная студия ГТРК "Самара" стала одной из главных презентационных и дискуссионных площадок региона с уникальной интегрированной цифровой платформой, которая позволяет проводить конференции с подключением неограниченного числа участников в онлайн-формате.

Кроме того, в арсенале компании появилась передвижная телевизионная станция Full НD, обеспечивающая "картинку" в современном формате международного телевизионного вещания высокой четкости.

Сегодня ГТРК "Самара" демонстрирует одни из лучших в холдинге ВГТРК практик работы с молодыми инженерами и, как знак признания, компания получила право стать базовой для подведения итогов Всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций "Первый шаг" в 2020 году. Свои разработки на презентации в Самаре представили команды всех вузов страны, где готовят профильных специалистов для отрасли.

ГТРК "Самара" давно вышла за рамки только теле- и радиовещания: успешно развивается сайт tvsamara.ru, телеграмм-канал, страницы в социальных сетях.

Медиакластер компании — это современный, сложный комплекс, где успешно реализуют себя технические специалисты самых разных направлений: энергетики, оптико-волоконной и космической связи, IT, искусственного интеллекта.

ГТРК "Самара" не раз становилась пионером среди региональных компаний во внедрении всего нового и прогрессивного. И в этом заслуга коллектива единомышленников: творческих работников и инженеров, стремящихся быть первыми во всем. Ведь событие не произошло, если его не создали люди и не показало телевидение.