На пр. Ленина в Самаре начался ремонт дорожного покрытия

В Самаре на пр. Ленина в границах улиц Полевой и Ново-Садовой приступили к удалению старого дорожного полотна, сообщает мэрия города.

С момента выполнения комплексного ремонта дорожного объекта прошло около девяти лет. Высокие эксплуатационные нагрузки привели к износу покрытия проезжей части — образованию выкрашивания асфальтобетона, а в некоторых локациях, в частности, на подъезде к одному из наиболее загруженных перекрестков с ул. Осипенко, в последнее время возникла колейность до 4 см. Поэтому с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения проспект — в числе 42 объектов улично-дорожной сети местного значения, на которых в текущем дорожно-строительном сезоне от борта до борта обновят проезжую часть. Протяженность участка ремонта пр. Ленина составляет около 1,8 км.

"Порядка 35 тыс. кв. м верхнего слоя изношенного покрытия предстоит срезать. Выправим продольный и поперечный профили дороги — ранее, в результате геодезической съемки, было выявлено небольшое отклонение от проектных значений. На фрезерование уйдет 7-8 смен. 3-4 дня потребуется на восстановление инженерных коммуникаций. Мы не будем дожидаться, когда рабочие на всем участке ремонта полностью удалят старое дорожное полотно. По мере завершения работ по фрезерованию на тех или иных отрезках начнем работы на колодцах. Выставим их на проектную высоту, люки заменим — будут новые, антивандальные, не создающие шума при проезде. Только после этого, ориентировочно через полторы недели, развернутся работы по устройству верхнего слоя покрытия из высокопрочной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем", — прокомментировал начальник участка ООО "ПСК" Владимир Качкан.

Также представитель подрядной организации пояснил, что снятие старого дорожного полотна и укладка нового покрытия будут производиться в ночное время суток, чтобы днем не препятствовать активному дорожному движению. А работами на 16 смотровых и 40 дождеприемных колодцах преимущественно планируют заниматься в дневное время, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей, ведь при восстановлении люков коммуникаций используются отбойные молотки.

Контроль за ремонтами по муниципальному контракту осуществляется заказчиком — департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары и его подведомственным учреждением — МБУ "Дорожное хозяйство".