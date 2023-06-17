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Вечер профессионального бокса между командами Самарской области и Приволжского федерального округа

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 июня, состоялась пресс-конференция, посвященная "Вечеру профессионального бокса "Olimpbet кубок на Волге", который состоится уже в понедельник 19 июня. Инициатором такого масштабного спортивного мероприятия выступила "Самарская областная Федерация Бокса" при поддержке правительства Самарской области. Вечер профессионального бокса проходит при поддержке букмекерской компании Olimpbet. На ринге будут выступать сборная команда Самарской области и Приволжского Федерального округа.

Фото: Самарская областная Федерация бокса

Председатель наблюдательного совета Самарской областной Федерации бокса, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил: "Бокс для Самары и Самарской области почти национальный вид спорта, это многолетние традиции, которые переходят из поколения в поколение. Конечно, это благодаря таким легендарным спортсменам, как Василий Шишов и многим другим нашим прославленным боксерам, которые отстаивали честь когда-то Куйбышевской области на ринге еще Советского Союза, сегодня — на российском ринге. Поэтому так ожидаемы события, связанные с боксом. И в последнее время их действительно много, в том числе, благодаря поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы до сих пор под впечатлением от мартовской "Битвы на Волге", которая по оценкам спортивного сообщества стала значительным событием, этапом подготовки к Чемпионату мира, который прошел в мае. Очень важно, что наша молодежь может смотреть такие соревнования, чему-то учиться. И мы замечаем, что после их проведения у нас сразу идет приток в секции бокса. Ребята, прикоснувшись к энергетике этого прекрасного вида спорта, хотят заниматься боксом, стремиться к спортивным вершинам мастеров, которые выступают на ринге".

Его слова подтвердил Василий Шишов, чемпион Мира, обладатель Кубка Мира, 3-х кратный Чемпион Европы, 5-ти кратный Чемпион СССР. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Сегодня в губернии более 10 тысяч жителей, систематически занимающихся боксом. Из них 300 спортсменов включены в списки кандидатов в спортивные сборные 63 региона.

"Мы будем наращивать обороты и увеличивать количество мероприятий по боксу. Выводить их на регулярную основу. Например в июле состоится матчевая встреча между Россией и Сербией", - сказал председатель правления "Самарской областной Федерации Бокса"Сергей Карев. Так же на пресс-конференции легендарный промоутер Владимир Хрюнов объявил об отмене титульного боя между Артемом Сусленковым (Россия) и Рейнальдо Чароном (Куба), последний не прошел медицинскую комиссию. Но пообещал, что в следующем месяце Сусленков выступит в Самаре. Это будет главный бой в супертяжелом весе с Кевином Джонсом — американским боксером- профессионалом, который сейчас получает российское гражданство и планирует жить Самаре!

Уже 19 июня в столице Самарской губернии в "МТЛ Арена" на ринг выйдет 22 боксера.

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ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

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Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

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