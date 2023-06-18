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Здравоохранение Общество

Минздрав Самарской области: "Напитки любой крепости наносят вред вашему здоровью"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Об особенностях метаболизма этанола рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Эмма Рогова.

"Чем крепче алкоголь, тем больший объем этилового спирта поступает в организм с каждым глотком. Однако и той концентрации этанола, которая содержится в слабоалкогольных напитках — до 9%, — достаточно для нарушения обменных процессов, вредного токсического воздействия на все органы и системы.

Спирт быстро распространяется по организму, проникая в каждый орган через мембраны клеток. Нарушаются многие звенья обмена веществ: белковый, углеводный, липидный, минеральный. Запускаются разрушительные процессы в коре головного мозга, снижается выработка инсулина, замедляется синтез структурных и ферментных белков, подавляется процесс регенерации тканей на клеточном уровне.

Острая химическая интоксикация — основная причина смерти при употреблении алкоголя, вне зависимости от качества и крепости. При превышении концентрации этанола до 6 промилле нарушается сердечный ритм. На фоне дисфункции сердца кровь не поступает в головной мозг и другие внутренние органы. Из-за остановки кровотока возрастают риски мгновенной смерти даже для людей с хорошим здоровьем.

В клетках печени этанол расщепляется до высокотоксичного уксусного альдегида, и для спасения организма запускается второй каскад реакций окисления — уксусный альдегид преобразуется в уксусную кислоту.

Употребление алкоголя в любых дозах создает предпосылки для формирования алкоголизма.
Если вы или близкий вам человек столкнулись с зависимостью от употребления психоактивных веществ, как можно скорее обратитесь за консультацией к врачу-наркологу", — рассказала Эмма Рогова.

Гид потребителя

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