Минздрав Самарской области: "Напитки любой крепости наносят вред вашему здоровью"

Об особенностях метаболизма этанола рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Эмма Рогова.
"Чем крепче алкоголь, тем больший объем этилового спирта поступает в организм с каждым глотком. Однако и той концентрации этанола, которая содержится в слабоалкогольных напитках — до 9%, — достаточно для нарушения обменных процессов, вредного токсического воздействия на все органы и системы.
Спирт быстро распространяется по организму, проникая в каждый орган через мембраны клеток. Нарушаются многие звенья обмена веществ: белковый, углеводный, липидный, минеральный. Запускаются разрушительные процессы в коре головного мозга, снижается выработка инсулина, замедляется синтез структурных и ферментных белков, подавляется процесс регенерации тканей на клеточном уровне.
Острая химическая интоксикация — основная причина смерти при употреблении алкоголя, вне зависимости от качества и крепости. При превышении концентрации этанола до 6 промилле нарушается сердечный ритм. На фоне дисфункции сердца кровь не поступает в головной мозг и другие внутренние органы. Из-за остановки кровотока возрастают риски мгновенной смерти даже для людей с хорошим здоровьем.
В клетках печени этанол расщепляется до высокотоксичного уксусного альдегида, и для спасения организма запускается второй каскад реакций окисления — уксусный альдегид преобразуется в уксусную кислоту.
Употребление алкоголя в любых дозах создает предпосылки для формирования алкоголизма.
Если вы или близкий вам человек столкнулись с зависимостью от употребления психоактивных веществ, как можно скорее обратитесь за консультацией к врачу-наркологу", — рассказала Эмма Рогова.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров