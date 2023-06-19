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Сотовая связь Транспорт и связь

В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы. В "Южном городе" и "Южном городе-2" расширили покрытие сети и повысили скорость интернет‑соединения.

Фото: предоставлено компанией

Новые базовые станции снизили нагрузку с действующих телеком‑объектов, что позволяет еще большему числу абонентов скачивать тяжёлые файлы за короткое время. По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных составляет 15-30 Мбит/с, а пиковая — достигает 120 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, смотреть фильмы и сериалы.

Для улучшения качества мобильных услуг оператор задействовал наиболее эффективные для густонаселённых жилых локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Для равномерного покрытия внутри зданий инженеры спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи домов.

"За 10 лет "Южный город" увеличился до невероятных размеров, теперь по обе стороны от шоссе полноценные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Растёт численность жителей, а вместе с тем возрастает и потребление онлайн-данных. За год интернет-трафик в новых кварталах вырос в 1,5 раза, такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры. А из-за особенностей застройки дополнительное телеком-оборудование было необходимо сразу в двух частях жилого массива", — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Гид потребителя

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