В пригороде Самары увеличили скорость мобильного интернета

МегаФон построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру в двух быстрорастущих жилых районах, расположенных к югу от областной столицы. В "Южном городе" и "Южном городе-2" расширили покрытие сети и повысили скорость интернет‑соединения.
Новые базовые станции снизили нагрузку с действующих телеком‑объектов, что позволяет еще большему числу абонентов скачивать тяжёлые файлы за короткое время. По результатам замеров, сделанных инженерами компании, средняя скорость передачи данных составляет 15-30 Мбит/с, а пиковая — достигает 120 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учёбы, смотреть фильмы и сериалы.
Для улучшения качества мобильных услуг оператор задействовал наиболее эффективные для густонаселённых жилых локаций частотные диапазоны LTE — 1800 МГц и 2600 МГц. Они обеспечивают большую емкость, оптимальное проникновение в многоквартирные дома и высокие скорости даже при максимальной нагрузке на сеть. Для равномерного покрытия внутри зданий инженеры спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи домов.
"За 10 лет "Южный город" увеличился до невероятных размеров, теперь по обе стороны от шоссе полноценные жилые районы со всей необходимой инфраструктурой. Растёт численность жителей, а вместе с тем возрастает и потребление онлайн-данных. За год интернет-трафик в новых кварталах вырос в 1,5 раза, такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры. А из-за особенностей застройки дополнительное телеком-оборудование было необходимо сразу в двух частях жилого массива", — рассказывает директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.