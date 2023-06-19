Тольяттиазот поздравил медиков предприятия с профессиональным праздником

В Тольятти состоялись праздничные мероприятия, организованные ТОАЗом в честь Дня медицинского работника. Чествование медиков и праздничный концерт прошли в городской больнице № 4 и корпоративном санатории завода "Надежда". Топ-менеджеры предприятия наградили людей в белых халатах благодарственными письмами министерства здравоохранения Самарской области, думы и администрации г. о. Тольятти.

Тольяттиазот является социально ориентированным предприятием, деятельность которого направлена в том числе и на обеспечение всеми необходимыми мерами поддержки трудового коллектива. На территории завода функционирует собственная медсанчасть, куда может обратиться любой тоазовец практически без отрыва от рабочего процесса. Кроме того, в структуру предприятия входит санаторий "Надежда" — всероссийская трехзвездочная здравница, в которой ежегодно проходят лечение более 4 тыс. человек.

Современное техническое оснащение и высококвалифицированные специалисты медицинских центров ТОАЗа позволяют говорить об областном уровне учреждений. Это подтверждают и многочисленные победы в различных городских и региональных конкурсах.

Так, медсанчасть ТОАЗа стала участником грантового конкурса #МЫВМЕСТЕ. Премия имеет международный статус и создана по поручению президента РФ. Победителями конкурса станут проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни.

Медики предприятия выдвинули на конкурс собственную разработку — "Программу медико-психологического сопровождения сотрудников ТОАЗа". Проект реализуется на заводе с января 2023 года и направлен на сохранение психического и физического здоровья работников производства. По мнению специалистов, это необходимое условие полноценной жизни и эффективной профессиональной деятельности. В планах у врачей медсанчасти — организация мобильного кабинета медико-психологической помощи. Это позволит расширить круг участников программы для оказания консультаций.

Серьезную поддержку предприятия получают не только корпоративные активы, но и городские медицинские учреждения. К профессиональному празднику компания помогла Тольяттинской больнице № 4 благоустроить сквер. Теперь пациенты подшефной больницы смогут больше времени проводить на свежем воздухе под тенью деревьев.

Сергей Тетюшкин, главный врач ГБУЗ СО "ТГБ № 4":

— Химия и медицина неразрывно связаны между собой. Благодаря химическим открытиям, удалось победить когда-то неизлечимые болезни. Тольяттиазот — надежный партнер нашей больницы. Предприятие всегда откликается на инициативы медиков. Особенно заметно это было в самые тяжелые времена — период пандемии, когда ТОАЗ оказывал нам всестороннюю поддержку. Поздравляю врачей, медсестер и всех причастных к сохранению здоровья и спасению жизни людей с профессиональным праздником и желаю терпения, добра и благополучия.