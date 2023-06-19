В Самарской области наградили добровольных пожарных, победивших в региональных соревнованиях

Победители IX региональных соревнований "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Самарской области — 2023" награждены дипломами и ценными подарками.

отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ, ВР и ПО ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На стадионе спортивного комплекса "Жигули" поселка Курумоч Волжского района прошли IX областные соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание "Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Самарской области — 2023".За право быть лучшими сражались 17 добровольных пожарных команд и 12 добровольных пожарных дружин.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" Вячеслав Исаев. Он поблагодарил добровольцев за неоценимую помощь, которую они оказывают при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожелал удачи в состязаниях. Участников также поприветствовали глава Волжского района Евгений Макридин, руководство регионального ГУ МЧС России, Самарского областного отделения "Всероссийское добровольное пожарное общество" и Самарского регионального общественного учреждения "Казачья добровольная пожарная команда".

После торжественного открытия мероприятия развернулась настоящая борьба. Каждая команда старалась достойно показать свои лучшие качества огнеборца — быстроту, ловкость, мышление, практические навыки работы с пожарно — техническим вооружением при пожарах и других ЧС.

Добровольным пожарным командам предлагалось за определенное время проложить рукавную линию от приспособленного для тушения пожара автомобиля АРС-14 с "поражением" мишени (условного очага возгорания) водой, представителям добровольных пожарных дружин — от резервуара с водой, при этом подача воды осуществлялась посредством мотопомпы. Упражнение считалось выполненным в момент загорания лампочки на мишени, что являлось сигналом заполнения в ней емкости.

Успешно с поставленными задачами справились и вышли в лидеры среди добровольных пожарных команд: представители Ставропольского района — III место, Волжского района (с.п. Спиридоновка) — II место, и почетное I место заняла команда Сергиевского района (с.п. Елшанка).

Среди добровольных пожарных дружин места распределились следующим образом: III место завоевали представители Алексеевского района (с.п. Алексеевка), II место — Исаклинского района (с.п. Исаклинский), I место досталось огнеборцам Камышлинского района (с.п. Ермаково).

Победители получили кубки, дипломы и ценные подарки. Соревнования пожарных добровольцев ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" проводятся в Самарской области уже в девятый раз. Цель мероприятия — пропаганда и развитие добровольной пожарной охраны региона, повышение мастерства добровольцев при тушении пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций.