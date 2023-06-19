ВТБ в Самарской области на треть увеличил продажи розничных кредитов

По итогам января-марта 2023 года выдачи розничных кредитов ВТБ в Самарской области увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%. Жители региона оформили в банке более 7,5 тыс. кредитов на сумму 7 млрд руб. Розничный кредитный портфель подразделения на 1 апреля составил 95,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения достиг 105 млрд рублей.

Наибольшим спросом у клиентов ВТБ в Самарской области пользовались кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,5 раза. В январе–марте самарцы оформили почти 6,4 тыс. таких займов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Портфель кредитов наличными на конец периода превысил 51 млрд рублей.

Результаты регионального подразделения в сегменте автокредитования за первые три месяца в два раза превысили показатели аналогичного периода 2022 года по количеству и объему. Всего за три месяца банк предоставил самарцам 350 автокредитов на сумму 350 млн руб. Средний чек сделки по итогам квартала — 1 млн рублей. Он практически не изменился по сравнению с прошлым годом. В структуре продаж 45% пришлось на кредиты, оформленные на покупку авто с пробегом. Портфель по автокредитованию на конец 1-го квартала составил 2,3 млрд рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

За январь–март ВТБ предоставил жителям региона 800 ипотечных кредитов на сумму 2,9 млрд рублей. Каждая четвертая сделка пришлась на программы с господдержкой. Наибольшим спросом среди населения области пользовалась "семейная ипотека": по ней выдано 440 млн руб. Второй по популярности стала "Ипотека с господдержкой-2020", по которой за январь–март оформлено сделок на сумму 300 млн рублей. Портфель в этом сегменте сохранился на уровне прошлого года, составив 39,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц по итогам января-марта 2023 года увеличился на 4% до 105 млрд рублей.

"Данные первого квартала говорят о восстановлении активности населения на розничном рынке. Мы видим позитивную динамику по всей линейке продуктов. Драйвером роста потребительского кредитования в первые три месяца стали кредиты наличными и ипотека. Активное развитие автопрома и выход на рынок новых китайских брендов способствовали восстановлению продаж этого сегмента: мы отмечаем увеличение спроса на автомобили с пробегом, поскольку предложение новых транспортных средств все еще остается ограниченным. В сберегательной стратегии самарцев главную роль играют классические рублевые вклады, которые остаются одним из самых востребованных на рынке. Вкладчики не только размещают новые средства, но и конвертируют в рубли закрывающиеся депозиты в долларах и евро. Кроме того мы отмечаем смещение спроса с краткосрочных депозитов на среднесрочные", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Также руководитель регионального подразделения банка отметил, что в первом квартале существенно вырос интерес населения к Карте жителя Самарской области. За январь–март ВТБ получил почти 35 тысяч заявок, что на 30% выше чем за весь 2022 год. Проект становится все популярнее в регионе, поэтому до конца года мы рассчитываем увеличить портфель выпущенных карт почти вдвое — до 150 тысяч.